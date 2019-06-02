Американский сенатор после встречи с Зеленским пообещал поддержку Украине

Американский сенатор-республиканец Роберт Портман по итогам встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским пообещал, что США продолжат оказывать Украине «военную, политическую и экономическую помощь». Об этом он написал в своем Twitter.

«Я буду продолжать работать с моими коллегами в Сенате над тем, чтобы у украинских военных были необходимые возможности для защиты своей суверенной территории — на суше, на море и в воздухе», — приводятся слова конгрессмена в сообщении на его сайте.

По словам Портмана, он обсудил с Зеленским отношения между Киевом и Вашингтоном, «конфликт с Россией», а также программу президента Украины по борьбе с коррупцией и развитии экономики страны.

Встреча Зеленского и Портмана прошла 30 мая, стороны обсудили политическую ситуацию на Украине, в том числе досрочные выборы в Верховную раду. По словам Зеленского, Украина ведет две войны: «войну с Россией и войну с коррупцией внутри страны».