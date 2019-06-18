Пентагон решил дополнительно выделить Украине $250 млн на оборону

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийPink
...
USD Бирж. 64,01 -0,31 EUR Бирж. 71,61 -0,55 Brent 62,71 +1,69% USD Нал. 64,66 63,64 EUR Нал. 72,43 71,29 USD ЦБ 64,34 +0,02 EUR ЦБ 72,23 +0,12 EUR/USD 1,1187 -0,0029 BTC/USD Бирж. 9 060,00 -285,20 IMOEX 2 756,32 +0,81% RTSI 1 356,59 +1,17% DJIA 26 514,96 +1,54% Nasdaq 8 002,70 +2,01%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Facebook $245 (+27,99%) прогноз Фридом Финанс к 31.12.20
Евро/Рубль ₽74,73 (+4,37%) прогноз Citigroup к 18.09.19
Золото $1 400 (+3,99%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 31.12.19
BRENT $70 (+13,51%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.09.19
Газпром нефть ₽419,35 (+5,36%) прогноз ВТБ Капитал к 13.06.20
Facebook $245 (+27,99%) прогноз Фридом Финанс к 31.12.20
Евро/Рубль ₽74,73 (+4,37%) прогноз Citigroup к 18.09.19
Золото $1 400 (+3,99%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 31.12.19
BRENT $70 (+13,51%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.09.19
Газпром нефть ₽419,35 (+5,36%) прогноз ВТБ Капитал к 13.06.20
Лента новостей
Курс доллара на 19 июня
USD ЦБ: 64,34 (+0,02) Quote, 12:31
Курс евро на 19 июня
EUR ЦБ: 72,23 (+0,12) Quote, 12:31
Землетрясение у берегов Японии вызвало цунами Общество, 18:18 Глава Дирекции спортмероприятий уволился после скандала с кибертурниром Спорт, 18:16 Пентагон решил дополнительно выделить Украине $250 млн на оборону Политика, 18:08 Титов назвал дело против Якобашвили способом давления на бизнесмена Бизнес, 18:05 Как вернуть вкус жизни: спонтанность против дисциплины Спецпроект РБК PINK, 18:01 Пользователи по всему миру пожаловались на сбои в работе Google Технологии и медиа, 18:00 Рей Далио: принципы богатейшего человека из первой сотни РБК и Издательство «МИФ», 17:59 Силуанов выступил против пересмотра порога инвестирования средств ФНБ Экономика, 17:52 Польша потратила 1,1 млн т нефти из резервов из-за проблем с «Дружбой» Экономика, 17:44 Киев подготовил «Газпрому» альтернативный вариант контракта на транзит Бизнес, 17:42 МВД пообещало «жесткие меры» к сотрудникам за провокации с наркотиками Общество, 17:40 «Один из нас»: что говорили в мире футбола и Кремле о задержании Платини Спорт, 17:33 Как составить безупречный иск и склонить суд на свою сторону Pro, 17:30 В Петербурге рухнула крыша торгового павильона Общество, 17:23
Политика ,  
0 
Пентагон решил дополнительно выделить Украине $250 млн на оборону

Министерство обороны США объявило, что собирается выделить Украине дополнительные $250 млн в рамках сотрудничества между странами в сфере обороны. Об этом говорится в сообщении на сайте Пентагона.

«Это сотрудничество в области безопасности стало возможным благодаря продолжающемуся прогрессу Украины в принятии ключевых оборонных институциональных реформ, чтобы привести архитектуру национальной безопасности Украины в соответствие с евроатлантическими принципами», — сказано в заявлении оборонного ведомства США.

Выделяемые деньги предназначены для «дополнительной подготовки, оснащения и консультативных услуг в целях наращивания потенциала вооруженных сил Украины», объясняет Пентагон.

С учетом дополнительных $250 млн общий объем помощи Вашингтона Киеву в оборонной сфере с 2014 года достигнет $1,5 млрд.

«Соединенные Штаты по-прежнему привержены оказанию помощи Украине в реализации положений закона о национальной безопасности», — сказано в заявлении Пентагона.

Закон о нацбезопасности был принят на Украине в 2018 году в целях усиления демократического гражданского контроля над вооруженными силами, повышения прозрачности и подотчетности при приобретении военной техники, содействия реформам оборонной промышленности. «Эти реформы укрепят способность Украины защищать свою территориальную целостность для обеспечения безопасной, процветающей, демократической и свободной Украины», — уверено Министерство обороны США.

Теги: Пентагон, Украина
Материалы по теме
В Пентагоне заявили о «неприемлемых рисках» из-за покупки Турцией С-400
Политика
Пентагон ограничит использование услуг России для космических запусков
Политика
Пентагон увидел разрушительные последствия для F-35 из-за С-400 в Турции
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter