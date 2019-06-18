Пентагон решил дополнительно выделить Украине $250 млн на оборону

Министерство обороны США объявило, что собирается выделить Украине дополнительные $250 млн в рамках сотрудничества между странами в сфере обороны. Об этом говорится в сообщении на сайте Пентагона.

«Это сотрудничество в области безопасности стало возможным благодаря продолжающемуся прогрессу Украины в принятии ключевых оборонных институциональных реформ, чтобы привести архитектуру национальной безопасности Украины в соответствие с евроатлантическими принципами», — сказано в заявлении оборонного ведомства США.

Выделяемые деньги предназначены для «дополнительной подготовки, оснащения и консультативных услуг в целях наращивания потенциала вооруженных сил Украины», объясняет Пентагон.

С учетом дополнительных $250 млн общий объем помощи Вашингтона Киеву в оборонной сфере с 2014 года достигнет $1,5 млрд.

«Соединенные Штаты по-прежнему привержены оказанию помощи Украине в реализации положений закона о национальной безопасности», — сказано в заявлении Пентагона.