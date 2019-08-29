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Адвокат очертил сценарии дальнейшего развития дела Вышинского
Если у руководства Украины будет политическая воля, то вердикт по делу Вышинского может быть вынесен «за одно заседание», сказал РБК его адвокат
Фото: Стрингер / РИА Новости

Развитие дела главного редактора портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского зависит от того, кто станет новым генеральным прокурором Украины. Об этом РБК рассказал адвокат журналиста Андрей Доманский.

По его словам, сейчас невозможно сказать, насколько затянется процесс над Вышинским, которого на Украине обвиняют в поддержке самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а также в государственной измене. «Думаю, что это сможет сказать, возможно, новый генпрокурор, который будет избран в ближайшее время. Он сможет сказать, будет ли поддерживать обвинения в отношении Вышинского», — сказал Доманский.

«Если есть политическая воля, и генпрокуратура откажется от обвинения, то весь процесс может пройти за одно заседание. Но у нас нет политической воли. Если генпрокурор не откажется от обвинений, то процесс может занять от полугода и больше — исходя из моей практики», — добавил адвокат.

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Россия и Украина договорились об обмене по формуле «33 на 33»

Адвокат при этом заявил, что не располагает данными о том, что Вышинский написал заявление о согласии на участие в обмене насильно удерживаемых лиц, который запланирован между Киевом и Москвой. Ранее соответствующую информацию в своем Twitter распространила пресс-секретарь Генпрокуратуры Украины Лариса Сарган, указывало издание «Украинськи новини». На момент публикации этого сообщения в ее Facebook нет.

Доманский добавил, что сейчас Вышинский, которого до суда выпустили из-под ареста, нуждается во сне и отдыхе.

Ранее адвокат Вышинского сообщил, что его освобождение из СИЗО не является окончательной победой. По его словам, необходимо соблюсти юридические формальности, чтобы у прокуратуры не было оснований каким-то образом изменить решение суда.

В среду «Интерфакс-Украина» со ссылкой на информированный источник сообщило, что решение об изменении Вышинскому меры пресечения связано с решением включить его в список для обмена между Россией и Украиной.

«Вышинский будет идти на обмен, поэтому было принято решение об изменении ему меры пресечения. Процедура обмена пока не понятна, так как нет приговора суда», — сказал собеседник агентства.

На прошлой неделе источники РБК, знакомые с ходом переговоров, сообщили, что Россия и Украина близки к началу обмена удерживаемых граждан. В частности, по их словам, стороны обсуждают формулу «33 на 33 человека» без учета Вышинского. «Освобождение Вышинского будет проходить по особой схеме», — отметил один из собеседников, не уточнив, будет ли включен российский журналист в этот раунд обмена. Еще один источник отметил, что российская сторона не настаивает на обязательном обмене Вышинского: для России принципиален факт его освобождения.

Авторы: Елизавета Антонова, Артем Филипенок
Теги: Украина, Уголовное дело, «РИА Новости»
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