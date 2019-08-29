Адвокат очертил сценарии дальнейшего развития дела Вышинского

Если у руководства Украины будет политическая воля, то вердикт по делу Вышинского может быть вынесен «за одно заседание», сказал РБК его адвокат

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Развитие дела главного редактора портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского зависит от того, кто станет новым генеральным прокурором Украины. Об этом РБК рассказал адвокат журналиста Андрей Доманский.

По его словам, сейчас невозможно сказать, насколько затянется процесс над Вышинским, которого на Украине обвиняют в поддержке самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а также в государственной измене. «Думаю, что это сможет сказать, возможно, новый генпрокурор, который будет избран в ближайшее время. Он сможет сказать, будет ли поддерживать обвинения в отношении Вышинского», — сказал Доманский.

«Если есть политическая воля, и генпрокуратура откажется от обвинения, то весь процесс может пройти за одно заседание. Но у нас нет политической воли. Если генпрокурор не откажется от обвинений, то процесс может занять от полугода и больше — исходя из моей практики», — добавил адвокат.

Адвокат при этом заявил, что не располагает данными о том, что Вышинский написал заявление о согласии на участие в обмене насильно удерживаемых лиц, который запланирован между Киевом и Москвой. Ранее соответствующую информацию в своем Twitter распространила пресс-секретарь Генпрокуратуры Украины Лариса Сарган, указывало издание «Украинськи новини». На момент публикации этого сообщения в ее Facebook нет.