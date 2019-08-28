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Baidu $181 (+72,53%) прогноз Bank of America к 31.07.20 Купить
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Адвокат Вышинского отказался считать победой его освобождение из СИЗО
Главный редактор портала «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский, арестованный на Украине и выпущенный из-под ареста до суда, не просил об участии в схеме по обмену между Москвой и Киевом, заявил РБК его адвокат
Кирилл Вышинский (Фото: РИА Новости)

Ни Кирилл Вышинский, ни его защита не обсуждали возможность включить его в схему обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной, насчет которой ведутся переговоры, заявил РБК адвокат Вышинского Андрей Доманский.

На вопрос, как он прокомментирует сообщения СМИ со ссылкой на информированный источник о том, что Вышинский войдет в список для обмена, адвокат напомнил, что его подзащитного предлагали включить в него еще во время обыска у Вышинского в 2018 году.

«Уже тогда несколько политиков, на тот момент депутатов, заявили, что необходимо провести так называемый обмен. Ни в каких переговорах по поводу обмена Кирилла я как его защитник участия не принимал», — заявил он.

По словам Доманского, вопросы по поводу обмена на украинских граждан Кирилла [Вышинского] выводят из себя. «Он 40 раз отвечал одно и то же: заявления ни на какой обмен он не писал. Об участии в обмене он неоднократно высказывался [отрицательно]», — пояснил юрист, добавив, что речь идет только о рассмотрении апелляционной жалобы защиты Вышинского по поводу избрания ему меры пресечения.

Изменение меры пресечения его подзащитному Доманский прокомментировал сдержанно. «К сожалению, это не окончательная победа, но будем бороться», — отметил он. Адвокат добавил, что выполняет работу по соблюдению юридических формальностей, чтобы у прокуратуры не было оснований каким-то образом изменить решение суда.

В среду «Интерфакс-Украина» со ссылкой на информированный источник сообщило, что решение об изменении Вышинскому меры пресечения связано с решением включить его в список для обмена между Россией и Украиной.

«Вышинский будет идти на обмен, поэтому было принято решение об изменении ему меры пресечения. Процедура обмена пока не понятна, так как нет приговора суда», — сказал собеседник агентства.

На прошлой неделе источники РБК, знакомые с ходом переговоров, сообщили, что Россия и Украина близки к началу обмена удерживаемых граждан. В частности, по их словам, стороны обсуждают формулу «33 на 33 человека» без учета Вышинского. «Освобождение Вышинского будет проходить по особой схеме», — отметил один из собеседников, не уточнив, будет ли включен российский журналист в этот раунд обмена. Еще один источник отметил, что российская сторона не настаивает на обязательном обмене Вышинского: для России принципиален факт его освобождения.

До этого в офисе президента Украины в ответ на предложение Кремля освободить Вышинского ответили предложением сделать шаг навстречу и отпустить режиссера Олега Сенцова. «В офисе президента с большим интересом узнали о предложении Российской Федерации об освобождении Кирилла Вышинского как первого шага доброй воли со стороны Украины. Полностью поддерживаем политику шагов доброй воли и предлагаем России сделать шаг навстречу, освободив Олега Сенцова», — написала в Facebook 18 июля пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель.

В офисе президента Украины заявили, что не причастны к решению освободить Вышинского из-под стражи. «Это решение суда. Офис президента не влияет на решение суда», — сказал РБК собеседник, близкий к офису Зеленского.

Апелляционный суд Киева освободил Вышинского из-под ареста под личное поручительство в среду, после того как этот вариант поддержала украинская прокуратура. Мера пресечения изменена на личное обязательство, журналист обязан будет являться в суд или к следователю по первому требованию.

Кирилл Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года и провел в СИЗО более 400 дней. Его обвиняют в поддержке самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а также в государственной измене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Вышинский не признал предъявленные ему обвинения.

Автор: Елизавета Антонова
Теги: Украина, обмен
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