Адвокат Вышинского отказался считать победой его освобождение из СИЗО

Главный редактор портала «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский, арестованный на Украине и выпущенный из-под ареста до суда, не просил об участии в схеме по обмену между Москвой и Киевом, заявил РБК его адвокат

Кирилл Вышинский (Фото: РИА Новости)

Ни Кирилл Вышинский, ни его защита не обсуждали возможность включить его в схему обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной, насчет которой ведутся переговоры, заявил РБК адвокат Вышинского Андрей Доманский.

На вопрос, как он прокомментирует сообщения СМИ со ссылкой на информированный источник о том, что Вышинский войдет в список для обмена, адвокат напомнил, что его подзащитного предлагали включить в него еще во время обыска у Вышинского в 2018 году.

«Уже тогда несколько политиков, на тот момент депутатов, заявили, что необходимо провести так называемый обмен. Ни в каких переговорах по поводу обмена Кирилла я как его защитник участия не принимал», — заявил он.

По словам Доманского, вопросы по поводу обмена на украинских граждан Кирилла [Вышинского] выводят из себя. «Он 40 раз отвечал одно и то же: заявления ни на какой обмен он не писал. Об участии в обмене он неоднократно высказывался [отрицательно]», — пояснил юрист, добавив, что речь идет только о рассмотрении апелляционной жалобы защиты Вышинского по поводу избрания ему меры пресечения.

Изменение меры пресечения его подзащитному Доманский прокомментировал сдержанно. «К сожалению, это не окончательная победа, но будем бороться», — отметил он. Адвокат добавил, что выполняет работу по соблюдению юридических формальностей, чтобы у прокуратуры не было оснований каким-то образом изменить решение суда.