Власти Украины подготовили санкционный список из-за Крымского моста

Санкции должен утвердить Совет национальной безопасности и обороны Украины, в предложенном списке — 19 компаний, включая «Стройгазмонтаж» Ротенберга

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Правительство Украины подготовило проект распоряжения о применении санкций к причастным ко строительству Крымского моста. Перечень организаций, против которых могут быть введены ограничения, кабинет министров направит на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны. Об этом сообщило украинское Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. Санкции планируется ввести против 19 российских юридических лиц.

Строительство Крымского моста ведомство назвало незаконным, а участвовавшие в сооружении моста компании «так или иначе» вовлечены в крупные инфраструктурные проекты, связанные с Крымом, подчеркнули в министерстве.

Из 19 российских компаний, против которых предлагается ввести санкции, в сообщении названы только пять: это «Стройгазмонтаж» и «Мостотрест» Аркадия Ротенберга, дочерняя структура «Стройгазмонтажа» «СГМ-Мост», «Институт Гипростроймост — Санкт-Петербург», «Портгидробут».

«Стройгазмонтаж» — генподрядчик строительства Крымского моста. Заказчиком выступило учреждение «Упрдор «Тамань». Представитель последнего Алина Черноиванова сказала РБК, что решение украинских властей «никак не повлияет на реализацию проекта».

«СГМ-Мост» управлял проектом строительства моста, а «Институт Гипростроймост» был проектировщиком. «Мостотрест» был субподрядчиком строительства.

В конце июля сообщалось, что под санкции могут попасть не только компании, но и физические лица. В новом сообщении украинского министерства об этом не говорится.

Санкции против шести компаний, причастных к строительству моста, в конце июля ввел Европейский союз. Под них попали «Мостотрест», «Стройгазмонтаж» и «СГМ-мост», «Гипростроймост», а также Судостроительный завод «Залив» и подрядчик строительства трассы «Таврида» — АО «ВАД». ​Ротенберг прокомментировал тогда санкции ЕС такими словами: «Все мы своей работой гордимся, и если это кому-то не нравится, то это не наши проблемы».

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова назвала действия ЕС подрывными. По ее словам, они направлены «против жителей Крыма».