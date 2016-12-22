Интерес партий к выборам в регионах снизился вдвое

В 16 регионах, где в сентябре пройдут выборы в заксобрания, выставлено вдвое меньше кандидатов, чем пять лет назад, подсчитало движение «Голос». Партии теряют интерес к местным выборам из-за подписного фильтра и нехватки денег

Фото: Александр Пирагис / РИА Новости

«Зачищенные» выборы

Российские политические партии существенно снизили свою активность на местных и региональных выборах. В этом году по сравнению с 2013 годом количество кандидатов на выборах в заксобрания снизилось вдвое — с 11 078 человек до 5961. Об этом говорится в статистике, подготовленной движением в защиту прав избирателей «Голос» по итогам завершившегося периода регистрации кандидатов и предоставленной РБК.

В единый день голосования, 9 сентября, в 26 субъектах пройдут выборы глав, в 16 — выборы в местные заксобрания; в семи одномандатных округах пройдут довыборы в Госдуму, а в нескольких городах, в том числе Москве, выберут мэров и депутатов гордум.

Снижение интереса к выборам отмечается во всех регионах, где они запланированы, сказал РБК эксперт «Голоса» Станислав Андрейчук.

По подсчетам «Голоса», в 14 из 16 регионов, где планируется избрать членов заксобраний, число кандидатов в разы сократилось по сравнению с кампанией 2013 года. Прежним осталось только количество кандидатов в Кузбассе. Исключением выглядит Ненецкий автономный округ, где оно выросло на 19 человек.

Андрейчук объяснил это тем, что политическое поле в регионах оказалось практически зачищенным. «Мы видим, что практически нигде нет борьбы, и даже там, где она теоретически могла бы быть, кандидатов стараются всеми силами не допустить до выборов», — прокомментировал эксперт. По его словам, та же проблема была и на выборах губернаторов год назад, и на выборах президента в марте. «Кандидаты в большинстве своем — люди разумные, — считает Андрейчук. — Они понимают, что шансы есть только у тех, кто заранее согласован и, соответственно, не хочет тратить ни время, ни другие ресурсы на эти игры».

Снижение интереса партий к выборам связано в первую очередь с необходимостью собирать подписи, с которой в 2014 году столкнулись кандидаты от большинства партий, уточнил в разговоре с РБК участник экспертной группы при ЦИКе и член «Голоса» Аркадий Любарев.

Подписной фильтр После местных выборов 2013 года была введена система квалификации для малых партий на выборах в заксобрания. Это было нужно для недопуска на выборы откровенно спойлерских партий и стимулирования интереса политических сил к муниципальным кампаниям, пояснил РБК член Фонда ИСЭПИ Александр Пожалов. Соответствующий пункт был внесен в закон «Об основных гарантиях избирательных прав‎». Согласно закону о партиях, чтобы кандидату от партии попасть в заксобрание без сбора подписей, он должна или показать результат выше 3% на прошлых аналогичных выборах, или провести партсписок хотя бы в один местный совет, или по совокупности местных выборов получить голоса не менее 0,5% от общего числа избирателей в регионе. Эта реформа привела к снижению участия партий в выборах — уменьшению числа как выдвинутых, так и зарегистрированных партсписков, пояснил Аркадий Любарев.

Проблемы малых партий

В Ростовской области на нынешних выборах депутатов заксобрания зарегистрированы 668 кандидатов от восьми партий, хотя в 2013 году зарегистрировался 1161 кандидат от 13 партий, отметили эксперты «Голоса» в докладе «Выдвижение и регистрация кандидатов и списков политических партий на выборах в органы местного самоуправления и региональные парламенты 9 сентября». Похожая картина на выборах в городскую думу Екатеринбурга, говорится в документе. В 2018 году там был зарегистрирован 491 кан​​дидат от семи партий, а в 2013 году — 1365 кандидатов от 23.

При этом число зарегистрированных партий в стране уменьшилось незначительно — с 71 в 2013 году до 65 в этом году.

Всего в текущей кампании только 17 из них смогли зарегистрировать списки кандидатов в заксобрания регионов и городские думы. На довыборах в Госдуму участвуют семь из 14 партий, имеющих право выставить кандидатов без сбора подписей.

Малые партии, которым сейчас не удается заявить свои списки на выборах, недолго были на плаву, прокомментировал РБК руководитель Центра экономических и политических реформ Николай Миронов. По его мнению, основная проблема небольших политических объединений — в деньгах: «Им сложнее привлекать людей и финансировать их кампании». Проблему финансирования эксперт связывает с давней тенденцией оттока спонсоров из оппозиционного сектора и​ результатами выборов 2016 года в Госдуму, на которых оппозиция не показала впечатляющих результатов.

Съезд партии «Гражданская платформа» (Фото: Артем Коротаев / ТАСС)

Активность малых партий в 2013 году связана и с всплеском выдвижения кандидатов от многих новых партий, возникших после партийной реформы 2012–2014 годов. «Были активнее «Родина», «Гражданская платформа» — еще та, прохоровского формата, — пояснил Миронов. — Повлиял на ситуацию и крымский консенсус: он уменьшил в целом активность оппозиции с 2014 года».

В 2019 году число малых партий еще сократится, предсказывает Александр Пожалов из Фонда ИСЭПИ. «Это касается тех, которые возникли летом—осенью 2012 года: они начнут терять регистрацию по причине неучастия в выборах за семь лет в нужном количестве регионов», — сказал политолог. Если партия не участвовала в выборах в Госдуму или в президентских выборах, то ей за семь лет нужно выдвинуть кандидатов на выборах заксобраний в 20% субъектов РФ или на местные выборы в 50% регионов, напомнил эксперт.

Ранее фонд «Либеральная миссия» в докладе «Итоги регистрации кандидатов и партийных списков на российских выборах 2018 года» (есть у РБК) сообщил, что на осенние выборы в регионах не были допущены кандидаты и партии, имевшие шансы на успех. Как примеры эксперты привели ​«Патриотов России» в Красноярске, список Партии социальных реформ в Ненецком автономном округе, «Яблоко» в Ярославской области и списки Партии дела и «Родины» в Забайкальском крае.

В то же время парламентские партии не стали выдвигать кандидатов в тех регионах, где у них есть значительная поддержка и шансы на победу. Например, КПРФ не стала выдвигать кандидатов в губернаторы в Алтайском и Красноярском краях, Новосибирской и Омской областях, где ранее коммунисты показывали хорошие результаты. ЛДПР не выдвинула кандидата только в Амурской области.

Победителями на губернаторских выборах во всех регионах в сентябре станут врио глав регионов, вторых туров не будет — власть смогла договориться с имеющими шансы на успех оппозиционными кандидатами, резюмировали в июне опрошенные РБК политологи.