КПРФ впервые не выдвинет кандидатов в губернаторы в нескольких регионах

КПРФ не будет выдвигать своих кандидатов в губернаторы сразу в нескольких регионах — помимо Новосибирской области это Омская область и Красноярский край. Под вопросом и выдвижение в Алтайском крае. Это беспрецедентно для КПРФ

Геннадий Зюганов (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

КПРФ отказалась от выдвижения своих кандидатов в губернаторы в трех регионах, где в единый день голосования, 9 сентября, пройдут выборы. Помимо Новосибирской области, где о своем отказе от участия в кампании ранее заявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть, кандидатов от КПРФ не будет в Омской области и Красноярском крае. Об этом РБК рассказал собеседник, близкий к администрации президента, и подтвердили два источника в партии. Соответствующее решение было утверждено президиумом ЦК КПРФ, добавили партийные источники РБК.

Коммунисты могут проигнорировать губернаторские выборы и в Алтайском крае, рассказал источник в КПРФ: «Это не связано с тем, что мы играем в поддавки. У нас повестка по референдуму о пенсионном возрасте (КПРФ собирается провести референдум против повышения пенсионного возраста. — РБК). Это важнее, чем участвовать в выборах с предопределенным результатом», — заявил собеседник РБК.

Прежде КПРФ никогда не отказывалась от выдвижения кандидатов в губернаторы сразу в нескольких регионах подряд. Так, в прошлом году партия не выставила кандидата только в одном регионе — Республике Марий Эл. Тогда местное отделение коммунистов во главе со спонсором партии, главой крупного агропромышленного комплекса «Звениговский» Иваном Казанковым, вопреки рекомендациям президиума ЦК приняло решение поддержать на выборах врио главы республики Александра Евстифеева. В результате федеральное руководство партии не стало оспаривать это решение.

Решение всех уровней

В Омской области кандидатом от власти является врио губернатора, бывший депутат Госдумы от «Справедливой России» Александр Бурков, в Красноярском крае — врио главы региона, бывший спикер заксобрания Александр Усс.

Если отказ от участия в кампании в Новосибирской области был инициативой федерального руководства КПРФ, то в Омской области и Красноярском крае речь идет исключительно об инициативе местных отделений партии, которую поддержал Геннадий Зюганов, заявил близкий к руководству партии источник. Эту информацию РБК подтвердил еще один источник в КПРФ, уточнив, что все было согласовано с администрацией президента, а омское отделение партии является одним из наиболее сильных в стране.

КПРФ хорошо относится к «бывшему товарищу» по Госдуме Александру Буркову, поэтому и решила не выдвигать своего кандидата в Омской области, объясняет другой источник в компартии.

Временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Александр Бурков (Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС)

Глава омского обкома КПРФ Александр Кравец, к которому РБК обратился за комментарием, заявил, что пока «не видел постановления президиума [об отказе от выдвижения кандидата в губернаторы]». ​

Пресс-секретарь Зюганова Александр Ющенко был недоступен для комментариев.

Прямые выборы губернаторов пройдут в 22 регионах. Еще в четырех главы субъектов будут избраны законодательными собраниями по представлению президента.

Думский размен

Помимо губернаторских выборов коммунисты не станут выдвигать своих кандидатов в двух одномандатных округах на дополнительных выборах в Госдуму, которые также пройдут 9 сентября. Всего довыборы в верхнюю палату парламента пройдут в семи округах.

Левые решили отказаться от участия в довыборах в Амурской области и в Балашовском одномандатном округе (Саратовская область).

В Балашовском одномандатном округе (он освободился после того, как депутат от «Единой России» Михаил Исаев стал главой Саратова) левые не станут выдвигать конкурента советнику спикера Госдумы Вячеслава Володина — журналисту-международнику Евгению Примакову-младшему. Об этом РБК рассказали два собеседника в КПРФ. Примаков-младший ранее выиграл праймериз «Единой России» в округе. Зюганов хорошо относится к внуку бывшего премьер-министра, пояснил один из источников РБК. Отказ от выдвижения кандидата — следствие договоренностей, говорит еще один коммунист.

Взамен левые могут получить другой одномандатный округ в регионе — 163-й, Саратовский, сказал собеседник, близкий к Кремлю. В округе, который освободился после смерти депутата-единоросса Олега Грищенко, выдвигается глава саратовского обкома КПРФ Ольга Алимова. «Единая Россия» провела там свои праймериз, на которых победил директор местного медицинского колледжа Игорь Морозов. «Он заведомо слабее кандидата от КПРФ», — подчеркивает источник, близкий к Кремлю.

Что касается одномандатного округа в Амурской области, то он освободился после того, как депутат Госдумы от ЛДПР Иван Абрамов сдал мандат, чтобы стать сенатором от врио главы региона Василия Орлова. Абрамов — очень популярный в Амурской области политик, он мог составить серьезную конкуренцию Орлову на выборах, ранее говорили три близких к администрации президента собеседника РБК. После отказа Абрамова от депутатского мандата округ будет отдан другому представителю ЛДПР, сказал РБК собеседник, близкий к Кремлю. Высший совет ЛДПР выдвинул там руководителя партийной фракции в гордуме Благовещенска Андрея Кузьмина. Единороссы не проводили в округе праймериз и не будут выдвигать своего кандидата, это результат политических договоренностей с ЛДПР, пояснил источник в «Единой России». Не будут выдвигать кандидата и коммунисты, сказали два собеседника в КПРФ.

При этом изначально левые собирались выставить в Амурской области владельца и гендиректора компании по похоронным услугам ООО «Ritual.ru» Олега Шелягова, рассказали два собеседника в КПРФ. В прошлом году на десятилетие собственной свадьбы Шелягов устроил костюмированную вечеринку во Владимирском дворце в Санкт-Петербурге. Сам бизнесмен, как сообщал журнал Tatler, «оделся Феликсом Юсуповым — в золотую парчу», а его жена Виктория «заказала себе кокошник с помпонами на висках, в точности как у великой княгини Елизаветы Федоровны на императорском Русском балу 1903 года».

Обсуждался вариант одновременного выдвижения Шелягова на довыборы в Госдуму и кандидатом в губернаторы, уточняет один из коммунистов в беседе с РБК. Окончательное решение держали в тайне вплоть до начала заседания президиума ЦК в понедельник, добавляет другой собеседник в КПРФ. «Дали указание поменять [данные] в бумагах за пять минут до начала», — отмечает он.

Одна из причин, почему Шелягова не стали выдвигать ни кандидатом в губернаторы, ни на довыборах в Госдуму, — недовольство местного отделения КПРФ, утверждает один из источников РБК. «Он [Шелягин] в любом случае в нашей орбите и в будущем пойдет в Госдуму», — подчеркивает коммунист.

«У КПРФ «синдром Грудинина» — партия испытала шок, после того как Кремль обрушился на кандидата в президенты Павла Грудинина, — считает директор Центра экономических и политических реформ Николай Миронов. — Выдвижение Грудинина было последней попыткой партии вести себя относительно самостоятельно, но больше в КПРФ это делать не пытаются. Теперь у партии курс на договорную прагматику и выдвижение кандидатов только там, где это выгодно. В иных случаях КПРФ старается получить бонус за отказ от борьбы — например, размен по одномандатным округам или сенаторское кресло», — резюмирует эксперт.