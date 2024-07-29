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Военная операция на Украине ,  
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Политологу Аббасу Галлямову дали восемь лет за «фейки» об армии

Сюжет
Военная операция на Украине
Приговор вынесли заочно. Столько же получил украинский журналист Преподобный. Дело было связано с интервью Галлямова Преподобному о конфликте на Украине
Аббас Галлямов
Аббас Галлямов (Фото: abbasgallyamovpolitics / Telegram)

Политолога Аббаса Галлямова (признан Минюстом иноагентом) заочно приговорили к восьми годам колонии по делу о «фейках» об армии. Об этом он, живущий не в России, написал в своем телеграм-канале.

В карточке суда говорится, что дело против Галлямова было заведено по пп. «б» и «д» ч. 2 ст. 207.3 УК (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил группой лиц по мотивам политической или иной вражды).

«Басманный суд решил, что я оклеветал-таки российскую армию. Дали восемь лет, правда, в силу моего отсутствия в стране получилось заочно. Последнему обстоятельству я по-настоящему рад — и не только потому, что у меня дети и сидеть совершенно не хочется <...> очевидно, что, окажись я за решеткой, я бы не смог сохранить свой ум холодным — а ведь это именно то, чего, по моему убеждению, от меня ждут мои читатели», — написал он.

Адвокат Галлямова Алан Гамазов сообщил РБК, что он и его подзащитный будут обжаловать это решение. Юрист добавил, что помимо заключения суд запретил политологу в течение четырех лет администрировать сайты.

По делу также проходит украинский журналист Александр Преподобный. Он получил такой же срок, как и Галлямов, сообщил Гамазов.

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Поводом для возбуждения уголовного дела стало интервью Галлямова Преподобному о специальной военной операции на Украине, вышедшее на YouTube. МВД объявило политолога в розыск в марте прошлого года, год спустя было вынесено решение о его заочном аресте.

Галлямов родился в 1972 году в Челябинске. В разное время работал руководителем пресс-службы партии «Союз правых сил» и был заместителем полномочного представителя Башкирии при президенте России.

В 2008–2010 годах работал в департаменте по подготовке публичных выступлений правительства страны. После этого Галлямов вернулся в Башкирию, где до 2014 года работал замглавы администрации президента республики Рустэма Хамитова.

В качестве политтехнолога участвовал в региональных избирательных кампаниях, в 2018–2019 годах входил в состав научно-экспертного совета ЦИК России.

Сейчас ведет телеграм-канал, на который подписаны более 100 тыс. пользователей.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова, Яна Баширова Яна Баширова
фейк дискредитация армии Басманный суд
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