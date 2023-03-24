МВД объявило в розыск политолога Галлямова

МВД объявило политолога Аббаса Галлямова в розыск по уголовной статье

МВД разыскивает признанного иноагентом политолога Аббаса Галлямова по статье УК России. Политолог предположил, что против него возбудили дело о дискредитации армии России

Аббас Галлямов (Фото: abbasgallyamovpolitics / Telegram)

МВД России объявило в розыск политолога Аббаса Галлямова, признанного в феврале иноагентом, по уголовной статье. Соответствующая информация содержится в базе розыска министерства.

«Галлямов Аббас Радикович, 30 мая 1972 года рождения, разыскивается по статье УК», — говорится в сообщении, без уточнения, о какой статье идет речь.

В разговоре с РБК Галлямов заявил, что пока не получал «ни повесток, ни звонков, никаких сигналов».

«Могу предположить, что против меня возбудили статью о дискредитации армии. Повторюсь, это мое предположение», — добавил он.

Минюст России 10 февраля внес Галлямова в реестр иноагентов за распространение для неограниченного круга лиц материалов, созданных иностранными агентами, высказывания против спецоперации на Украине, участие в качестве эксперта и респондента на площадках, предоставляемых иностранными структурами.

По данным ведомства, он проживает за пределами России.

Аббас Галлямов родился 30 мая 1972 года в Челябинске. В разные годы он работал главой пресс-службы партии «Союз правых сил», заместителем полномочного представителя Башкортостана при президенте России.

С 2008 года по 2010 год он работал в департаменте по подготовке публичных выступлений правительства России и готовил тексты выступлений действовавшему на тот момент премьер-министру России Владимиру Путину.

После этого политолог вернулся в Башкортостан, где до 2014 года был заместителем главы администрации президента республики Рустэма Хамитова.

Как политтехнолог участвовал в региональных избирательных кампаниях, в 2018—2019 годах входил в состав научно-экспертного совета ЦИК России. В 2020 году он вошел в экспертный совет партии «Новые люди».