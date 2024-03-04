Политолога Аббаса Галлямова заочно арестовали по делу о фейках

Суд заочно арестовал политолога Аббаса Галлямова (признан иноагентом) по делу о фейках об армии. В марте 2023 года МВД объявило его в розыск, а в феврале Минюст внес его в реестр иноагентов

Аббас Галлямов (Фото: abbasgallyamovpolitics / Telegram)

Басманный районный суд Москвы заочно арестовал политолога Аббаса Галлямова (включен в реестр иноагентов) по статье о фейках про армию.

Политолог проходит по ст. 207.3 УК (распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации).

В феврале 2023 года Минюст внес Галлямова в реестр иноагентов. В марте того же года стало известно, что МВД объявило его в розыск. Политолог живет за границей.



Аббас Галлямов родился 30 мая 1972 года в Челябинске. В разное время работал руководителем пресс-службы партии «Союз правых сил» и был заместителем полномочного представителя Башкирии при президенте России.

В 2008–2010 годах работал в департаменте по подготовке публичных выступлений правительства России. После этого Галлямов вернулся в Башкирию, где до 2014 года работал замглавы администрации президента республики Рустэма Хамитова.

В качестве политтехнолога участвовал в региональных избирательных кампаниях, в 2018–2019 годах входил в состав научно-экспертного совета ЦИК России.