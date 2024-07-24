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Выборы президента США ,  
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Илон Маск опроверг сообщения о том, что он пожертвовал $45 млн Трампу

Сюжет
Выборы президента США
Илон Маск
Илон Маск (Фото: Apu Gomes / Getty Images)

Сумма пожертвований Илона Маска на предвыборную кампанию Дональда Трампа была меньше $45 млн. Об этом сам Илон Маск заявил в интервью консервативному комментатору Джордану Питерсону. Конкретную цифру он не назвал.

«То, о чем пишут в СМИ, просто неправда», — сказал Маск.

Информацию о том, что Маск будет выделять Трампу $45 млн, сообщала The Wall Street Journal со ссылкой на источник 16 июля.

После интервью на своей странице в социальной сети X Маск сообщил, что продолжит поддерживать Трампа и его кандидатуру на выборах президента США и комитет по политической активности под названием America PA, который он создал вместе с другими донорами консервативной партии.

Маск заявил о поддержке Трампа после покушения
Политика

Илон Маск публично поддержал Трампа после покушения на политика. В посте в социальной сети X Маск пожелал Трампу скорейшего выздоровления. Ранее Маск публично не поддерживал ни одного из кандидатов и заявлял, что не жертвует деньги на избирательные кампании.

13 июля во время выступления в Пенсильвании на Дональда Трампа было совершено покушение. Политик был ранен в ухо. Полиция задержала стрелка. Трамп серьезно не пострадал, но в ходе атаки погиб 50-летний пожарный Кори Комператоре, еще двое получили ранения.

Действующий президент США Джо Байден заявил, что Маск и его «богатые дружки» пытаются купить выборы. Среди спонсоров Трампа значатся соучредитель разработчика программного обеспечения для военных структур Palantir Technologies Джо Лонсдейл, бывший посол США в Канаде Келли Крафт и близнецы Уинклвосс.

Financial Times писала, что сумма пожертвований республиканцев превосходит сумму конкурентов. Республиканцы по состоянию на 21 июля собрали с апреля более $441 млн, в то время как партия демократов — около $332 млн

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Теги
Илон Маск Дональд Трамп пожертвования выборы президента
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