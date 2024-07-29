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Политика ,  
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Bloomberg подсчитал, во сколько миру обойдется война между Кореями

Bloomberg: война между Южной Кореей и КНДР за год обойдется миру в $4 трлн
Война между Кореями приведет к разрушению большей части промышленного потенциала Южной Кореи — крупного производителя полупроводников — и повлияет на сокращение как ВВП самой республики, так и ВВП США и Китая, считает Bloomberg
Фото: Chung Sung-Jun / Getty Images
Фото: Chung Sung-Jun / Getty Images

Первый год гипотетической полномасштабной войны между Южной Кореей и КНДР может обойтись мировой экономике в $4 трлн, что составляет 3,9% совокупного ВВП всего мира, подсчитали аналитики Bloomberg Economics.

Агентство отмечает, что начало такой войны на сегодняшний день «очень маловероятно», однако недавний визит в КНДР российского президента Владимира Путина и «возрождение партнерства времен холодной войны» привнесли в ситуацию на полуострове еще больше рисков, утверждает Bloomberg.

Так, по подсчетам агентства, помимо невиданных финансовых потерь, которые вдвое превысят ущерб от продолжающегося конфликта на Украине, гипотетическая война приведет к гибели миллионов людей (население КНДР — около 23 млн человек; Южной Кореи — порядка 51 млн). Только в сеульской агломерации, которая находится в зоне поражения артиллерии КНДР, проживают примерно 26 млн человек — половина населения Южной Кореи.

Агентство называет Республику Корея «заводом полупроводников, построенным на геополитическом разломе». Samsung Electronics поставляет около 41% чипов DRAM и 33% микросхем памяти NAND в мире, напоминает Bloomberg. Продукцию южнокорейской корпорации покупают и в США, и в Китае. На Сеул и его окрестности приходится 81% производства чипов в стране и 34% промышленного производства.

Агентство считает, что в случае войны на полуострове южнокорейские заводы полупроводников могут стать целью для артиллерии КНДР и ее баллистических ракет малой дальности. Последние имеют дальность около 250 км. В течение первого года конфликта ВВП Республики Корея может сократиться на 37,5%. Снижение объемов экспорта южнокорейских полупроводников и других товаров может привести к уменьшению ВВП Китая на 5%, американская экономика может сократиться на 2,3%, следует из анализа агентства.

Ядерная война в сценарии Bloomberg возможна, только если лидер КНДР Ким Чен Ын «почувствует экзистенциальную угрозу своему режиму». По данным Корейского института анализа обороны в Сеуле (KIDA), в прошлом году на вооружении Северной Кореи было порядка 80–90 ядерных боеголовок. Наиболее вероятным сценарием на ближайшие годы агентство называет сохранение режима Кимов вместе с постоянной, но управляемой напряженностью на полуострове.

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19 июня во время визита Владимира Путина в Пхеньян между Россией и КНДР был подписан Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Ключевая статья договора — ст. 4, согласно которой «если одна из сторон окажется в состоянии войны из-за вооруженного нападения одного или нескольких государств, другая сторона немедленно окажет ей военную помощь всеми имеющимися у нее средствами в соответствии со ст. 51 Устава ООН и законами КНДР и Российской Федерации». Это положение почти полностью идентично ст. 1 Договора о дружбе и взаимопомощи между СССР и КНДР от 1961 года, за исключением упоминания Устава ООН и внутренних законов России и Северной Кореи.

Российский президент, говоря о соглашении, заявлял, что оно предусматривает «оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников этого договора». Глава российского МИДа Сергей Лавров говорил, что в новой статье отражена «исключительно оборонительная позиция». «Если кто-то видит в этом некие неправомерные устремления, против этой статьи можно возражать только тем, кто планирует агрессию в отношении КНДР или Российской Федерации», — отмечал министр.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
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