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Политика ,  
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В КНДР заявили, что президент Южной Кореи обрек страну на гибель

Сестра Ким Чен Ына: президент Южной Кореи Юн Сок Ёль обрек страну на гибель

Межкорейские отношения в сфере безопасности находятся на «наихудшем уровне», президент Южной Кореи Юн Сок Ёль обрек страну на гибель, заявила сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, заместитель заведующего отделом пропаганды и агитации ЦК Трудовой партии страны Ким Ё Чжон.

Она раскритиковала военные учения, которые Республика Корея проводит у границы КНДР, и назвала их «игрой врагов с огнем» и «очевидным провокационным действием».

По словам Ким Ё Чжон, южнокорейские власти готовы совершить «ужасную катастрофу». «Мир должен обращать внимание на такой факт, что на сегодняшний день число граждан, требующих возбудить судебное дело об импичменте, превысило миллион человек», — заявила она и отметила, что Юн Сок Ёль находится в кризисе президентства и пытается найти «запасной выход».

«Теперь всем придется признавать тот факт, что так называемый президент, выбранный гражданами, обрек Республику Корея на гибель», — резюмировала сестра северокорейского лидера.

Южная Корея впервые за шесть лет провела стрельбы у границы с КНДР
Политика
Фото:South Korean Defense Ministry / Getty Images

С 27 по 29 июня в водах вокруг КНДР прошли масштабные учения Южной Кореи, США и Японии Freedom Edge, в которых были задействованы эсминцы, истребители и атомный авианосец США «Теодор Рузвельт». Маневры запланировали по итогам трехстороннего саммита в Кэмп-Дэвиде в августе 2023 года, на котором лидеры стран договорились наращивать военное сотрудничество, в том числе для сдерживания ракетно-ядерной программы Северной Кореи.

МИД КНДР после проведения учений Freedom Edge заявил, что отношения между США, Японией и Южной Кореей представляют собой «азиатскую версию НАТО».

Спустя несколько дней, 2 июля, Республика Корея провела первые за шесть лет учения с боевой стрельбой на полигонах вблизи границы с Северной Кореей. В рамках соглашения, заключенного в 2018 году, стороны не могли проводить военные учения в согласованных приграничных серых зонах.

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Северная Корея Южная Корея Ким Чен Ын учения США Япония
Чен Ын Ким фото

Чен Ын Ким

лидер КНДР
8 января 1982 года
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