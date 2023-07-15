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AP узнало об изучаемых США вариантах противодействия ВКС России в Сирии

AP: США рассматривают военные варианты противодействия ВСК России в Сирии
Представитель Пентагона заявил, что возросшая активность российских пилотов мешает проводить операции против боевиков в Сирии. По его словам, переговоры военных России и США нередко заканчиваются «гневными угрозами»
Фото: John Moore / Getty Images
Фото: John Moore / Getty Images

США рассматривают «ряд военных вариантов» противодействия пилотам ВКС России в Сирии из-за их растущей активности, сообщает Associated Press со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона. О каких именно вариантах может идти речь, он не уточнил.

По словам собеседника агентства, из-за действий российской авиации в прошедшие выходные американским военным было сложно нанести удар по одному из лидеров «Исламского государства» (ИГ, террористическая организация, запрещена в России). О его ликвидации Соединенные Штаты отчитались 9 июля. Чиновник пообещал, что США «не уступят никакой территории и продолжат летать в западной части страны для борьбы с ИГ».

Представитель Пентагона утверждает, что активность российских пилотов выросла с марта; он связывает это с укреплением сотрудничества России, Ирана и сирийских властей, которое направлено на то, чтобы «вынудить США покинуть Сирию».

Как сообщил собеседник AP, «США не верят, что российские самолеты планируют сбрасывать бомбы на американские войска или сбивать пилотируемые самолеты». Однако, по его словам, в Пентагоне опасаются, что ВКС могут сбить американские беспилотники Reaper.

Российские и американские военные поддерживают постоянные контакты по Сирии для устранения возможных конфликтов, отмечает агентство. По словам собеседника AP, может быть по несколько переговоров в день, и иногда они приводят к «гневным угрозам, когда командиры спорят о продолжающейся операции».

Этим летом Россия и США несколько раз обвиняли друг друга в нарушении правил безопасности полетов в Сирии. В частности, российская сторона заявляла, что коалиция во главе с Соединенными Штатами нарушила границы района, закрытого для полетов из-за российско-сирийских учений. По данным Москвы, в июне было зафиксировано 315 случаев нарушений со стороны беспилотников коалиции.

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США, в свою очередь, сообщали о небезопасных маневрах со стороны России. Российский посол Анатолий Антонов посчитал, что заявления Пентагона «выходят за рамки приличий». По словам дипломата, военнослужащие США «находятся в Арабской Республике вопреки нормам международного права».

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Сирия ВКС России США пилоты авиация Исламское государство
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