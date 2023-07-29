В Сумах прозвучали взрывы

В Сумах повреждено здание, в области объявлена воздушная тревога. Россия заявляла, что наносит удары только по военным целям и связанным с ними объектам инфраструктуры

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В Сумах повреждено здание, сообщается в телеграм-канале областной военной администрации.

Данные по разрушениям и пострадавшим уточняются, на месте работают все необходимые службы, отметили власти.

Примерно в 21:25 в области объявили воздушную тревогу, она также звучит в Черниговской, Харьковской, Полтавской областях. 29 июля тревога в Сумской области за день срабатывала четырежды, ТСН и «РБК Украина» сообщали о взрывах в регионе после 20:00.

«Суспiльне» и «Зеркало недели» днем сообщали о взрыве в Запорожье. Позднее в городской раде заявили, что ракета попала по открытой местности, но от взрывной волны получили повреждения дома. Два человека погибли, один пострадал.

Россия не раз заявляла, что наносит удары только по военным целям и связанным с ними объектам инфраструктуры.

В сводке от 29 июля российское Минобороны заявило об ударе по пункту управления ВСУ в Днепре. Цель удара достигнута, объект поражен, отмечали в министерстве.

Накануне вечером президент Украины Владимир Зеленский заявил о попадании ракеты в здание управления СБУ по Днепропетровской области в столице региона. Там начался пожар, уточнял глава военной администрации Сергей Лысак. По данным МВД, при взрыве пострадали пять человек.