Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

   

Лента новостей
Курс евро на 29 июля
EUR ЦБ: 99,96 (-0,26) Инвестиции, 28 июл, 18:28 Курс доллара на 29 июля
USD ЦБ: 90,98 (+0,96) Инвестиции, 28 июл, 18:28
Путин заявил, что в Африке помнят помощь СССР в ее освобождении Политика, 22:48
Россия сообщила о 23 случаях опасного сближения с самолетами ВКС в Сирии Политика, 22:37
Коммерческие помещения в жилых комплексах: где найти и как купить РБК и ПИК, 22:23
В Сумах прозвучали взрывы Политика, 22:16
«Зенит» упустил победу над клубом Карпина из-за пенальти в концовке Спорт, 21:59
Сербский «Спартак» выиграл первый матч под руководством Кержакова Спорт, 21:56
Минус 65: как строят железную дорогу в экстремальном климате РБК и ЭЛСИ, 21:40
Эффективный мозг
Прокачайте когнитивные способности: научитесь тренировать память и внимательность на интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
В Армении предложили наказывать за признание Карабаха частью Азербайджана Политика, 21:26
Суд арестовал россиянина за госизмену Политика, 21:20
WSJ сообщила о планах переговоров по Украине без России Политика, 21:07
В Казани из-за мощного урагана оторвало крыши и заборы Общество, 21:05
Остановиться, подумать, взлететь: роль современного искусства в жизни РБК Стиль и СберПервый, 20:58
Консульский отдел посольства России в Молдавии приостановит прием Политика, 20:34
«РИА Новости» сообщило о захвате российскими военными шведской БМП у ВСУ Политика, 20:29
Военная операция на Украине ,  
0 

В Сумах прозвучали взрывы

В Сумах прозвучали взрывы
Сюжет
Военная операция на Украине
В Сумах повреждено здание, в области объявлена воздушная тревога. Россия заявляла, что наносит удары только по военным целям и связанным с ними объектам инфраструктуры
Фото: Алексей Фурман / Getty Images
Фото: Алексей Фурман / Getty Images

В Сумах повреждено здание, сообщается в телеграм-канале областной военной администрации.

Данные по разрушениям и пострадавшим уточняются, на месте работают все необходимые службы, отметили власти.

Примерно в 21:25 в области объявили воздушную тревогу, она также звучит в Черниговской, Харьковской, Полтавской областях. 29 июля тревога в Сумской области за день срабатывала четырежды, ТСН и «РБК Украина» сообщали о взрывах в регионе после 20:00.

«Суспiльне» и «Зеркало недели» днем сообщали о взрыве в Запорожье. Позднее в городской раде заявили, что ракета попала по открытой местности, но от взрывной волны получили повреждения дома. Два человека погибли, один пострадал.

Россия не раз заявляла, что наносит удары только по военным целям и связанным с ними объектам инфраструктуры.

В сводке от 29 июля российское Минобороны заявило об ударе по пункту управления ВСУ в Днепре. Цель удара достигнута, объект поражен, отмечали в министерстве.

Читайте на РБК Pro
Популярный подсластитель могут признать опасным. Почему рынку все равно
Россия сокращает добычу нефти: что будет с рынком и ценами
Почему «безобидные» капли в нос могут довести вас до операционного стола
Маркетплейс не спасет: зачем бизнесу интернет-магазин в новых реалиях

Накануне вечером президент Украины Владимир Зеленский заявил о попадании ракеты в здание управления СБУ по Днепропетровской области в столице региона. Там начался пожар, уточнял глава военной администрации Сергей Лысак. По данным МВД, при взрыве пострадали пять человек.

Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Сумская область Украина ракетный удар
Материалы по теме
Сальдо заявил об ударе Storm Shadow по ведущей в Крым железной дороге
Политика
Пушилин заявил об ударе ВСУ по Донецку
Политика
В ДНР после ракетного удара загорелась нефтебаза
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter