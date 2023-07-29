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Минобороны сообщило об ударе по объекту ВСУ в Днепре

Минобороны сообщило об ударе по пункту управления ВСУ в Днепре
Сюжет
Военная операция на Украине
Накануне Зеленский заявил, что в Днепре ракета попала в здание СБУ, российское Минобороны сообщило об атаке по объекту ВСУ в городе
Фото: dsns_telegram / Telegram
Фото: dsns_telegram / Telegram

Российские войска вечером 28 июля нанесли удар по пункту управления ВСУ в Днепре, говорится в сводке Минобороны России в телеграм-канале.

Цель удара достигнута, объект поражен, добавили в министерстве.

Вечером 28 июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в здание СБУ в Днепре попала ракета. По его словам, пострадало управление службы по Днепропетровской области. Там начался пожар, уточнял глава военной администрации Сергей Лысак. По данным главы МВД Украины Игоря Клименко, при взрыве пострадали пять человек.

На донецком направлении российская армия отразила пять атак с украинской стороны; ее потери на этом направлении, по оценкам Москвы, составили около 120 человек. На южнодонецком и краснолиманском направлениях были отбиты еще по две атаки, ВСУ потеряли до 250 военных.

В Запорожской и Харьковской областях были уничтожены склады боеприпасов украинской армии, в первой также поражены склад топлива украинской группировки войск «Запорожье» и пункт управления 47-й механизированной бригады ВСУ.

Всего с начала спецоперации украинская армия потеряла свыше 450 самолетов, около 250 вертолетов, более 5,3 тыс. беспилотников, свыше 11 тыс. танков и других боевых бронированных машин, более 1,1 тыс. боевых машин реактивных систем залпового огня, почти 5,7 тыс. орудий полевой артиллерии и минометов, а также около 12 тыс. единиц специальной военной автомобильной техники.

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Минобороны сообщило об ударе по объекту ВСУ в Днепре
Минобороны сообщило об ударе по объекту ВСУ в Днепре

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Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов, Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Военная операция на Украине Днепр ВСУ
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