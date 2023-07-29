Суд в Самаре арестовал Сергея Окрушко, подозреваемого в диверсии на Куйбышевском НПЗ

Суд в Самаре арестовал подозреваемого в диверсии на Куйбышевском НПЗ

Самарский районный суд заключил Сергея Окрушко под стражу на два месяца, мужчина признал вину и сотрудничает со следствием. Накануне на заводе в неиспользуемом здании взорвалось самодельное взрывное устройство

Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод (Фото: Алексей Майшев / ТАСС)

Самарский районный суд заключил под стражу на два месяца Сергея Окрушко, подозреваемого в диверсии на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе, сообщил РБК его адвокат Вячеслав Павелкин.

По его словам, Окрушко признал вину и сотрудничает со следствием. Судья сообщил, что изначально подозреваемый планировал взорвать три устройства, уточнил адвокат.

ТАСС со ссылкой на УФСБ по Самарской области сообщает, что ущерб НПЗ составил более 30 млн руб.

О взрыве на НПЗ 28 июля сообщил депутат, глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. По его словам, причиной взрыва стало взрывное устройство. По данным телеграм-канала «112», его заложил 42-летний Сергей О., который работал электриком на заводе. Телеграм-канал Baza сообщал, что взрыв устроил уроженец Украины, самодельное взрывное устройство было помещено в заброшенном здании одного из цехов. Накануне подозреваемого задержали при попытке покинуть страну. Следователи возбудили уголовное дело по ст. 281 УК (диверсия). Виновному грозит 20 лет лишения свободы.

По словам представителя «Роснефти», на которого ссылается агентство, взрыв произошел в отдельно стоящем старом здании, оно не используется. В результате пострадавших нет, ущерб оборудованию не причинен. НПЗ находится на плановом ремонте, сообщило агентство.