Хинштейн: СК возбудил дело о диверсии после взрыва на Куйбышевском НПЗ

После взрыва на заводе в Самаре возбудили дело о диверсии

Куйбышевский НПЗ (Фото: Роснефть)

Уголовное дело по статье о диверсии возбуждено Следственным комитетом после взрыва на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Самаре. Об этом рассказал депутат Госдумы Александр Хинштейн, представляющий в нижней палате парламента Самарскую область.

Уголовное дело возбуждено по ст. 281 УК РФ (диверсия). Виновному грозит 20 лет лишения свободы.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил о задержании устроившего взрыв. Мужчина родился в украинском городе Изяслав, но проживал и был зарегистрирован в Тюмени. Официального подтверждения этой информации не поступало.

О взрыве на НПЗ 28 июля сообщил сам Хинштейн. По его словам, причиной взрыва стало заложенное взрывное устройство. Завод принадлежит акционерному обществу «Куйбышевский НПЗ».