После взрыва на заводе в Самаре возбудили дело о диверсии
Уголовное дело по статье о диверсии возбуждено Следственным комитетом после взрыва на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Самаре. Об этом рассказал депутат Госдумы Александр Хинштейн, представляющий в нижней палате парламента Самарскую область.
Уголовное дело возбуждено по ст. 281 УК РФ (диверсия). Виновному грозит 20 лет лишения свободы.
Ранее ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил о задержании устроившего взрыв. Мужчина родился в украинском городе Изяслав, но проживал и был зарегистрирован в Тюмени. Официального подтверждения этой информации не поступало.
О взрыве на НПЗ 28 июля сообщил сам Хинштейн. По его словам, причиной взрыва стало заложенное взрывное устройство. Завод принадлежит акционерному обществу «Куйбышевский НПЗ».
Акционерное общество «Куйбышевский НПЗ» — одно из крупнейших предприятий нефтяной отрасли Самарской области, предприятие работает с 1945 года. С мая 2007 года завод входит в структуру ПАО «Роснефть». Проектная мощность НПЗ составляет 7 млн т нефти в год. Завод специализируется на выпуске моторного топлива.