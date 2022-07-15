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Путин присвоил космонавту Кудь-Сверчкову звание Героя России

Сергей Кудь-Сверчков
Сергей Кудь-Сверчков (Фото: Роскосмос)

Президент Владимир Путин присвоил космонавту-испытателю Сергею Кудь-Сверчкову звание Героя России за героизм при осуществлении длительного полета на Международной космической станции (МКС), соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

«За мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полета на Международной космической станции, присвоить звание Героя Российской Федерации Кудь-Сверчкову Сергею Владимировичу», — сказано в документе.

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Также Кудь-Сверчков получил почетное звание летчика-космонавта.

Кудь-Сверчков родился 23 августа 1983 года в Ленинске (Байконур) Кзыл-Ординской области Казахской ССР. В 1990-х годах переехал в Подмосковье, где окончил школу. В 2006 году с отличием окончил Московский государственный технический университет (МГТУ) имени Н.Э.Баумана по специальности «Ракетные двигатели». В августе того же года начал работать в РКК «Энергия» (входит в госкорпорацию «Роскосмос»). В апреле 2010 года зачислен в отряд космонавтов, а в октябре начал готовиться к полетам.

Впервые Кудь-Сверчков полетел в космос 14 октября 2020 года на корабле «Союз МС-17». 18–19 ноября 2020 года он вышел в открытый космос, где находился 6 часов 47 минут. 17 апреля 2021 года космонавт вернулся на Землю, продолжительность его экспедиции составила 185 суток. Больше Кудь-Сверчков в космос не летал.

В мае Путин присвоил звание Героя России космонавту-испытателю Ивану Вагнеру, который пробыл в космосе 195 дней в 2020 году. Ему также присвоили почетное звание летчика-космонавта России.

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