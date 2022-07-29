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Минобороны сообщило об ударе по резервам ВСУ под Киевом и Черниговом

В результате ударов утратила боеспособность бригада, которая готовилась к отправке в Донбасс, сообщили в Минобороны
Фото: ТАСС
Фото: ТАСС

Российские военные нанесли удар высокоточным оружием по резервам украинских сил в Киевской и Черниговской областях, сообщили в Минобороны России.

«В результате ударов полностью утратила боеспособность 30-я механизированная бригада, готовившаяся к отправке в Донбасс на полигоне в районе населенного пункта Лютеж Киевской области», — говорится в сообщении Минобороны.

Помимо этого «критические потери понесла 57-я мотопехотная бригада, восстанавливавшая боеспособность в Черниговской области на общевойсковом полигоне Гончаровское».

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

Военная операция на Украине. Онлайн
Политика

Об ударах по Киевской и Черниговской областям 28 июля сообщили и украинские власти. В частности, ракетный удар был нанесен по «объекту инфраструктуры» в Вышгородском районе Киевской области, сказал глава администрации региона Алексей Кулеба.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. В конце марта после переговоров делегаций в Стамбуле помощник президента Владимир Мединский сообщил, что Россия сокращает военную активность на киевском и черниговском направлениях.

Во второй половине апреля глава российского МИДа Сергей Лавров заявил о начале второй фазе спецоперации. В Минобороны России среди ее задач назвали установление полного контроля над Донбассом и югом Украины. К 29 июля российские силы контролируют ЛНР, Херсонскую область, а также частично Запорожскую и Харьковскую области.

Украина считает утраченные территории оккупированными и, как заявил глава Минобороны Алексей Резников, собирается отвоевать юг страны. По словам министра, для этого ВСУ собирают «миллионные боевые силы», оснащенные западным оружием.

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Виктория Полякова Виктория Полякова
Минобороны Киевская область Черниговская область Украина Военная операция на Украине
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