Украинские власти сообщили об ударах по Киевской и Черниговской областям

Данных о жертвах и пострадавших нет. В Вышгородском районе Киевской области обстрелян «объект инфраструктуры», в Черниговской области ракеты упали в лесу

Алексей Кулеба (Фото: OleksiyKuleba / Telegram)

Ракетный удар нанесен по Вышгородскому району Киевской области, сообщил глава администрации региона Алексей Кулеба.

«Обстрелян объект инфраструктуры. Информация о жертвах уточняется», — добавил он. На месте работают экстренные службы.

Киевская администрация утром несколько раз объявляла воздушную тревогу.

Минобороны России эти сообщения пока не комментировало.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цели «демилитаризация» и «денацификация» Украины, а также защита Донбасса. Минобороны России заявляло, что военные не наносят ударов по гражданским объектам, только по военным целям.

