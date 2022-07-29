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В Совфед придут бывший рязанский губернатор и генерал ФСО

Экс-глава Рязанской области Николай Любимов и глава аппарата Совфеда станут сенаторами. Одновременно верхнюю палату покинет представитель ЛДПР Александр Пронюшкин
Николай Любимов
Николай Любимов (Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости)

После единого дня голосования в сентябре в Совет Федерации должен прийти еще один губернатор — Николай Любимов (Рязанская область), он будет представлять в палате регион, которые ранее возглавлял, рассказали два источника РБК, близкие к Совету Федерации. Любимова в числе «тройки» выдвинул в Совфед исполняющий обязанности губернатора региона Павел Малков.

По закону «О формировании Совета Федерации», каждый регион там представляют двое сенаторов — от заксобрания и главы субъекта. До выборов губернатор предлагает три кандидатуры на пост члена Совфеда, который будет его представлять, и в случае победы выбирает из них. Кандидат в сенаторы должен пройти «ценз оседлости» — прожить в представляемом регионе не менее пяти лет перед выдвижением или не менее 20 лет в совокупности. Ценз, однако, не действует на некоторые группы людей — к примеру, для кандидатов с генеральскими погонами или для чрезвычайных и полномочных послов.

Собеседники РБК также рассказали, что членом Совфеда может стать руководитель его аппарата Геннадий Голов, который находится в звании генерала-лейтенанта ФСО. Однако пока неясно, какой именно регион чиновник будет представлять, которого оба источника назвали близким к спикеру палаты Валентине Матвиенко. Также сенатором может стать главный федеральный инспектор по Москве Виктор Костин, которого в свою «тройку» включил врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев. Костин был участником «школы губернаторов» РАНХиГС и администрации президента, многие участники которой получили высокие назначения, говорят источники.

Также ожидается, что ряд сенаторов покинет верхнюю палату. В числе прочих, оттуда должен уйти представитель Ярославской области Сергей Березкин, который должен освободить кресло для Костина. Помимо него, уйдет представитель ЛДПР, сенатор от Владимирской области Александр Пронюшкин. В Совфед его выдвинул губернатор от ЛДПР Владимир Сипягин, и теперь «в палате ЛДПР-овца не хотят, намерены убрать с поста», рассказал один из собеседников РБК. Вместо него врио губернатора Александр Авдеев предложил в сенаторы спикера заксобрания Владимира Киселева, главу администрации Коврова Елену Фомину и мэра Владимира Андрея Шохина. По информации РБК, представлять его в Совфеде с большой вероятностью будет именно Киселев.

Бывшие губернаторы Виктор Кресс и Сергей Митин (Томская и Новгородская области, соответственно), по словам источника, сохранят свои места. Также в Совфеде останутся известные сенаторы — глава комитета по обороне и безопасности Виктор Бондарев (Кировская область) и возглавляющий международный комитет Константин Косачев (Марий Эл). Не уйдут и экс-глава Россотрудничества Любовь Глебова (Удмуртия), и представитель Калининградской области Олег Ткач — основатель из крупнейших в Европе издательств «ОЛМА-ПРЕСС».

РБК направил запросы всем перечисленным сенаторам и кандидатам в Совфед.

Ранее стало известно, что членами Совфеда станут посол России в Китае Андрей Денисов и постпред России в ЕС Владимир Чижов. Они будут представлять Саратовскую область и Карелию, соответственно, подтвердили источники РБК.

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