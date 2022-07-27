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Посол в Китае Денисов стал кандидатом в сенаторы от Саратовской области

Андрей Денисов
Андрей Денисов (Фото: Артем Иванов / ТАСС)

Врио главы Саратовской области Роман Бусаргин предложил кандидатом в сенаторы от региона посла России в Китае Андрея Денисова, сообщили «РИА Новости» в региональном избиркоме.

Помимо Денисова на пост сенатора выдвинуты кандидатуры ректора Саратовского государственного университета им. Чернышевского Алексея Чумаченко и главного врача Саратовской городской поликлиники № 16 Натальи Квитчук.

Денисову 69 лет. Он выпускник МГИМО. Дипломатическую карьеру начал в 1992 году. Работал в центральном аппарате МИДа и за рубежом: с 1997 по 2000 год возглавлял департамент экономического сотрудничества, затем до 2001 года был послом в Египте, после чего до 2004 года занимал пост замминистра иностранных дел.

С 2004 по 2006 год был постпредом России при ООН в Нью-Йорке и представлял страну в Совете Безопасности ОНН. В 2006–2013 годы занимал пост первого замминистра иностранных дел, после чего был назначен послом России в Китае.

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В Саратовской области 11 сентября пройдут выборы главы республики. Согласно законодательству, при регистрации кандидаты предлагают свою тройку претендентов на пост сенатора.

В мае глава Саратовской области Валерий Радаев объявил о досрочном сложении полномочий. Президент Владимир Путин назначил врио главы региона вице-губернатора — главу регионального правительства Романа Бусаргина. «Единая Россия» выдвинула его кандидатом в губернаторы.

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