Постпред России в ЕС Чижов стал кандидатом в сенаторы от Карелии

Кандидатуру Чижова выдвинул глава Карелии Артур Парфенчиков. Среди других кандидатов — действующий сенатор от региона генерал-лейтенант ФСБ Александр Ракитин и главврач петрозаводской детской поликлиники Надежда Дрейзис

Владимир Чижов (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)

Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов стал кандидатом на пост сенатора от Карелии, сообщается на сайте регионального избиркома.

В Карелии 11 сентября пройдут выборы главы республики. Согласно законодательству, при регистрации кандидаты предлагают свою тройку претендентов на пост сенатора.

Помимо Чижова действующий глава Карелии Артур Парфенчиков предложил на пост сенатора кандидатуру нынешнего представителя исполнительной власти Карелии в Совете Федерации Александра Ракитина и главного врача детской поликлиники №1 в Петрозаводске Надежды Дрейзис.

РБК направил запрос в постоянное представительство России при ЕС.

Чижов занимает должность постоянного представителя России при ЕС с 2005 года. Он выпускник МГИМО. Дипломатическую карьеру начал в 1976 году. Работал в центральном аппарате МИДа, а также в посольствах СССР и России в Греции и на Кипре. Занимал руководящие должности в различных департаментах министерства иностранных дел: был спецпредставителем России по вопросам кипрского урегулирования и по Балканам, директором департамента общеевропейского сотрудничества МИДа, а с 2002 по 2005 год был замминистра иностранных дел.

Карелию в Совете Федерации с 2017 года представляет Александр Ракитин. До назначения он возглавлял управление ФСБ по Западному военному округу. Имеет звание генерал-лейтенанта ФСБ.