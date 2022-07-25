Постпред России в ЕС Чижов стал кандидатом в сенаторы от Карелии

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 июля
EUR ЦБ: 57,76 (+0,65) Инвестиции, 22 июл, 16:05
Курс доллара на 23 июля
USD ЦБ: 57,39 (+0,91) Инвестиции, 22 июл, 16:05
В Кремле рассказали о принятых мерах после кашля Путина в Тегеране Политика, 12:43
Во время пожаров в Калифорнии загорелся Йосемитский парк. Видео Общество, 12:40
Военная операция на Украине. Главное Политика, 12:39
Песков предложил подождать с оценкой механизма вывоза зерна Политика, 12:36
В России ужесточили наказание за езду без прав Общество, 12:30
Все по-старому: как преодолеть сопротивление сотрудников изменениям Pro, 12:27
Почему внутри компаний наступает кризис и что делать РБК и Банк Точка, 12:23
Кремль пообещал прокачку газа в Европу в технически возможном объеме Политика, 12:21
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
В Москве светофоры перестали мигать желтым по ночам Авто, 12:18
Кремль исключил влияние ударов по порту Одессы на вывоз зерна с Украины Политика, 12:14
В офисе Зеленского сообщили о получении танков из Польши Политика, 12:14
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 12:09
Новый платный канал: читайте самые актуальные статьи РБК Pro в Telegram Pro, 12:05
Ближе к природе: квартал у Москвы-реки с качественной инфраструктурой РБК Стиль и Донстрой, 12:00
Политика ,  
0 

Постпред России в ЕС Чижов стал кандидатом в сенаторы от Карелии

Кандидатуру Чижова выдвинул глава Карелии Артур Парфенчиков. Среди других кандидатов — действующий сенатор от региона генерал-лейтенант ФСБ Александр Ракитин и главврач петрозаводской детской поликлиники Надежда Дрейзис
Владимир Чижов
Владимир Чижов (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)

Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов стал кандидатом на пост сенатора от Карелии, сообщается на сайте регионального избиркома.

В Карелии 11 сентября пройдут выборы главы республики. Согласно законодательству, при регистрации кандидаты предлагают свою тройку претендентов на пост сенатора.

Помимо Чижова действующий глава Карелии Артур Парфенчиков предложил на пост сенатора кандидатуру нынешнего представителя исполнительной власти Карелии в Совете Федерации Александра Ракитина и главного врача детской поликлиники №1 в Петрозаводске Надежды Дрейзис.

РБК направил запрос в постоянное представительство России при ЕС.

Памфилова заявила об угрозе выборам из-за трансляции в интернете
Политика
Элла Памфилова

Чижов занимает должность постоянного представителя России при ЕС с 2005 года. Он выпускник МГИМО. Дипломатическую карьеру начал в 1976 году. Работал в центральном аппарате МИДа, а также в посольствах СССР и России в Греции и на Кипре. Занимал руководящие должности в различных департаментах министерства иностранных дел: был спецпредставителем России по вопросам кипрского урегулирования и по Балканам, директором департамента общеевропейского сотрудничества МИДа, а с 2002 по 2005 год был замминистра иностранных дел.

Карелию в Совете Федерации с 2017 года представляет Александр Ракитин. До назначения он возглавлял управление ФСБ по Западному военному округу. Имеет звание генерал-лейтенанта ФСБ.

Читайте на РБК Pro
Pro
Ким Бом Су Как паренек из трущоб стал самым богатым корейцем, потеснив главу Samsung
Статьи
Pro
Как снять санкции с человека или компании. Пошаговая инструкция
Инструкции
Pro
Как перестать обкрадывать бизнес ради личных нужд: пять правил
Инструкции
Pro
Фото: Spencer Platt / Getty Images Злость, отвращение и «разбор полетов»: почему говорить о сексе так сложно
Инструкции
Pro
Япония отходит от экономического курса Синдзо Абэ. Что будет с иеной
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Антисанкционный «пластик»: где лучше оформить международную карту
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Международная логистика в 2022 году: как сейчас ввозят товары в Россию
Статьи
Pro
Фото: Oli Scarff / Getty Images Спасение от жары: как бороться с летним спадом продаж
Инструкции
Авторы
Теги
Виктория Полякова Виктория Полякова
При участии
Вероника Вишнякова
Владимир Чижов Карелия сенатор Совет Федерации
Материалы по теме
В Совфеде исключили ограничение прав россиян в связи со спецоперацией
Политика
Матвиенко высказалась против мобилизации экономики «в полном смысле»
Экономика
Путин обсудил с Совбезом ситуацию в регионах
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter