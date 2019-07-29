Москва в ответ на критику Таллина о митингах напомнила про неграждан

Москва в ответ на критику Таллина о митингах напомнила про неграждан

Ранее министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу выразил беспокойство в связи с задержаниями, которые прошли в субботу в Москве. Российское посольство посоветовало Рейнсалу заняться вопросами неграждан в его стране

Фото: Андрей Любимов / РБК

Посольство России в Эстонии ответило на критические высказывания главы МИД страны Урмаса Рейнсалу, который выразил обеспокоенность задержаниями на субботней несанкционированной акции в Москве.

В российском диппредставительстве заявили, что ценят интерес главы внешнеполитического ведомства Эстонии к внутриполитическим событиям в России, в том числе в связи с грядущими выборами в Мосгордуму.

«При этом надеемся, что в Эстонии будут также внимательно реагировать на многочисленные рекомендации международных организаций, касающиеся избирательных прав 75 тыс. т.н. «неграждан», в частности, к призыву БДИПЧ ОБСЕ в докладе по итогам выборов в Рийгикогу [парламент] в марте этого года предоставить полное право голоса лицам с неопределенным гражданством», — говорится в заявлении российского посольства, опубликованном в Facebook.

Накануне Рейнсалу заявил, что обеспокоен происходящими событиями в Москве. Дипломат имел в виду задержания участников несанкционированного митинга, который прошел в минувшую субботу в центре Москвы. Участники акции требовали допуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму, которые пройдут в сентябре. В итоге полиция задержала более 1 тыс. человек.