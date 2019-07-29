Иранские СМИ опубликовали видео захвата британского танкера

Корпус стражей исламской революции (КСИР) распространил видео захвата британского танкера Stena Impero. На записи, которую опубликовало иранское новостное агентство Tasnim, видно, что возле корабля идут катера с иранскими флагами, а высаживались военные на корму танкера с вертолета.
Также на записи продемонстрированы переговоры иранских военных с экипажем британского корабля F-236, который шел на помощь танкеру. Представители исламской республики предупреждали, что проводят операцию и уже взяли танкер под контроль. При этом экипажу британского военного корабля настойчиво предлагалось не вмешиваться в происходящее.
Танкер Stena Bulk был задержан 19 июля в Ормузском проливе иранским Корпусом стражей исламской революции. Он шел под британским флагом и направлялся в город Эль-Джубайль в Восточной провинции Саудовской Аравии, где находятся нефтеносные месторождения. Как утверждают в Тегеране, танкер был задержан из-за того, что столкнулся с рыболовецким судном и не ответил на сигнал бедствия.
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