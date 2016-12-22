Сенаторы США предостерегли Берлин от попыток обойти санкции против Ирана

Берлин, Лондон и Париж должны присоединиться к санкциям США против Ирана и оставить попытки уклониться от исполнения американских законов, говорится в письме, направленном в посольства этих стран от имени десяти сенаторов США

Тед Круз (Фото: Michael Brochstein / Zuma / ТАСС)

Десять сенаторов-республиканцев направили письма в посольства Германии, Франции и Великобритании в США с предостережением по поводу решения Парижа, Лондона и Берлина не присоединяться к санкциям Вашингтона против Ирана.

Об этом сообщает новостной портал t-online.de со ссылкой на письмо, полученное посольством Германии в Соединенных Штатах. Портал также приводит фотокопии полного текста письма на английском языке. На снимках видно, что такие же письма направлены в посольства Франции и Великобритании.

«Мы пишем, чтобы призвать вас соблюдать все американские санкции, а также подчеркнуть, что считаем особенно тревожным ваши попытки уклониться от американских законов или подорвать их», — говорится в документе.

В письме также подчеркивается, что решение возобновить санкции США против Ирана не просто исполнительный указ президента США, но и следствие принятых конгрессом США федеральных законов, то есть взвешенное и обдуманное политическое решение, продолжение курса США. «Эти законы были приняты конгрессом, подписаны президентом США Бараком Обамой и возобновлены президентом США Дональдом Трампом», — пишут американские законодатели.

«Любая попытка уклониться от санкций или подорвать их может привести к действиям со стороны конгресса в сотрудничестве с правительством США», — подчеркнули сенаторы в заключении письма.

​Письмо подписано сенаторами Тедом Крузом, Марко Рубио, Томом Коттоном, Майком Ли, Дэвидом Пердью, Стивом Дэниелсом, Дэном Салливаном и другими.

Дональд Трамп 8 мая объявил о выходе из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого при сотрудничестве России, Великобритании, США, Китая, Германии и Франции в 2015 году. Он объявил, что США восстанавливают все санкции против Тегерана, в том числе те из них, которые предусматривают ограничительные меры и штрафы в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном.

В Европе и России это решение поддержки не нашло. Страны ЕС объявили, что будут вводить ответные ограничительные меры в отношении США для противодействия санкциям Вашингтона.