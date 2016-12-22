Британский парламент связал «кризис демократии» с социальными сетями

Британские законодатели разрабатывают меры, призванные сократить влияние «fake news» в соцсетях на решения избирателей. Они рекомендуют ужесточить законы для технологических компаний, таких как Facebook и Twitter

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Комитет нижней палаты парламента Великобритании представил промежуточные выводы своего расследования о влиянии фальшивых новостей на выборы, заключив, что бороться с этой угрозой практически невозможно, сообщает Bloomberg.

«Мы столкнулись не меньше, чем с кризисом нашей демократии», — заявил глава комитета комитета по культуре, СМИ и спорту Дамиан Коллинз.

По его словам, технологические гиганты, такие как Facebook, Twitter и другие соцмедиа, которые ​«систематически манипулируют» данными граждан, чтобы показывать им тот или иной контент без их согласия, открывает путь таким явлениям как «кампании по дезинформации» и «сообщениям, разжигающими ненависть».

Парламентский комитет также разработал рекомендации законодателей. Депутаты предложили обложить крупные технологические компании дополнительными налогами, из которых будет финансироваться работа британского регулятора данных (Управление уполномоченного по информационным системам, ICO), а также обязать их провести аудит поддельных аккаунтов и разработать новые меры для того, чтобы они могли эффективно бороться с появлением новых анонимных профилей.

Кроме того, комитет рекомендует правительству убедиться, что данные граждан Великобритании не могут использоваться, обрабатываться или храниться за пределами страны, повысить штрафы для компаний за нарушение существующих законов, а также открыть расследование против компании, открытой бывшими сотрудниками Cambridge Analytica — Emerdata Ltd.

В начале июня в Великобритании оштрафовали компанию Facebook на максимально предусмотренную законом сумму в £500 тыс. из-за скандала с Cambridge Analytica. Эта консалтинговая компания собирала личные данные пользователей соцсети, а затем использовала их для составления политических портретов избирателей. Cambridge Analytica сотрудничала с предвыборным штабом Дональда Трампа, а также организаторами кампании за выход Великобритании из ЕС.

Facebook обвинили в том, что соцсеть не защищает данные пользователей и недостаточно прозрачно рассказывает о том, какой информацией она делится с третьими лицами.

На фоне этого скандала Cambridge Analytica в начале мая закрылась — компания разорилась из-за судебных исков и потери клиентов.

Полный отчет, подводящий итог работе комиссии, будет опубликован осенью. Сам по себе комитет палаты общин по делам культуры, СМИ и спорта не обладает законодательной властью, но разрабатывает рекомендации для дальнейшего обсуждения в парламенте.