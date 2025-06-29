Баку назвал провокацией и фейком заявление диаспоры в России с критикой

Госкомитет Азербайджана назвал фальшивым телеграм-канал, опубликовавший заявление от имени азербайджанской диаспоры России с критикой политики Баку в отношении Москвы. В Баку сочли это провокацией

Телеграм-канал «АДР — Азербайджанская диаспора России», опубликовавший заявление с критикой политики Баку в отношении Москвы, является фальшивым, а сама публикация — это «провокационное заявление», которое не связано с азербайджанской общиной в России, заявили в Госкомитете Азербайджана по работе с диаспорой.

«Распространение такой информации фальшивым телеграмм-каналом-это провокация, направленная против нашей страны и наших соотечественников, проживающих в России», — говорится в заявлении в телеграм-канале Госкомитета.

В публикации «АДР — Азербайджанская диаспора России» от лица российской азербайджанской общины говорилось, что в Баку занимаются «политиканством», направленным на разрушение отношений с Москвой, вместо помощи своим граждан в России. Там упоминалась статья Azertag, в которой говорилось, что задержание граждан Азербайджана в Екатеринбурге на этой неделе свидетельствует о давлении, которому «часто подвергаются» представители азербайджанской диаспоры, проживающие в России, и другие диаспоры.

«Большое сожаление вызывает, что уважаемый нами президент Азербайджана Ильхам Гейдар оглу Алиев и его чиновники совершенно не понимают, что, оскорбляя Россию, они оскорбляют и диаспору и уже в который раз подставляют всех российских азербайджанцев под новые удары», — сказано в публикации.

27 июня в Екатеринбурге в рамках расследования дел об убийствах, совершенных в 2001, 2010 и 2011 годах, прошли массовые задержания азербайджанцев. МИД Азербайджана заявил, что среди задержанных есть погибшие и раненые, и попросил привлечь к ответственности причастных к насилию. Источник РБК рассказал, что двое подозреваемых — братья Гусейн и Зияддин Сафаровы — скончались. По данным E1.ru, у обоих возникли проблемы с сердцем.

Российский МИД подчеркнул, что задержания представителей азербайджанской диаспоры проводились в рамках расследования уголовных дел по факту «тяжких преступлений». Приглашенный 28 июня в МИД Азербайджана временный поверенный в делах России Петр Волоковых заверил, что ситуация находится под контролем правоохранительных органов.

29 июня Минкультуры Азербайджана заявило, что из-за «целенаправленных убийств и насильственных действий» в отношении азербайджанцев будут отменены все культурные мероприятия, запланированные совместно с российскими государственными и частными учреждениями. По той же причине азербайджанская делегация решила не участвовать в заседании комиссии парламента республики и Федерального собрания России по межпарламентскому сотрудничеству.