 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Баку назвал провокацией и фейком заявление диаспоры в России с критикой

Госкомитет Азербайджана назвал фальшивым телеграм-канал, опубликовавший заявление от имени азербайджанской диаспоры России с критикой политики Баку в отношении Москвы. В Баку сочли это провокацией

Телеграм-канал «АДР — Азербайджанская диаспора России», опубликовавший заявление с критикой политики Баку в отношении Москвы, является фальшивым, а сама публикация — это «провокационное заявление», которое не связано с азербайджанской общиной в России, заявили в Госкомитете Азербайджана по работе с диаспорой.

«Распространение такой информации фальшивым телеграмм-каналом-это провокация, направленная против нашей страны и наших соотечественников, проживающих в России», — говорится в заявлении в телеграм-канале Госкомитета.

В публикации «АДР — Азербайджанская диаспора России» от лица российской азербайджанской общины говорилось, что в Баку занимаются «политиканством», направленным на разрушение отношений с Москвой, вместо помощи своим граждан в России. Там упоминалась статья Azertag, в которой говорилось, что задержание граждан Азербайджана в Екатеринбурге на этой неделе свидетельствует о давлении, которому «часто подвергаются» представители азербайджанской диаспоры, проживающие в России, и другие диаспоры.

«Большое сожаление вызывает, что уважаемый нами президент Азербайджана Ильхам Гейдар оглу Алиев и его чиновники совершенно не понимают, что, оскорбляя Россию, они оскорбляют и диаспору и уже в который раз подставляют всех российских азербайджанцев под новые удары», — сказано в публикации.

Делегация Азербайджана отменила визит в Москву после задержаний на Урале
Политика
Фото:meclis.gov.az

27 июня в Екатеринбурге в рамках расследования дел об убийствах, совершенных в 2001, 2010 и 2011 годах, прошли массовые задержания азербайджанцев. МИД Азербайджана заявил, что среди задержанных есть погибшие и раненые, и попросил привлечь к ответственности причастных к насилию. Источник РБК рассказал, что двое подозреваемых — братья Гусейн и Зияддин Сафаровы — скончались. По данным E1.ru, у обоих возникли проблемы с сердцем.

Российский МИД подчеркнул, что задержания представителей азербайджанской диаспоры проводились в рамках расследования уголовных дел по факту «тяжких преступлений». Приглашенный 28 июня в МИД Азербайджана временный поверенный в делах России Петр Волоковых заверил, что ситуация находится под контролем правоохранительных органов.

29 июня Минкультуры Азербайджана заявило, что из-за «целенаправленных убийств и насильственных действий» в отношении азербайджанцев будут отменены все культурные мероприятия, запланированные совместно с российскими государственными и частными учреждениями. По той же причине азербайджанская делегация решила не участвовать в заседании комиссии парламента республики и Федерального собрания России по межпарламентскому сотрудничеству.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Азербайджан диаспора Telegram-каналы Баку
Материалы по теме
В Азербайджане отменили связанные с Россией культурные мероприятия
Политика
СК заявил о новых эпизодах в деле задержанных на Урале азербайджанцев
Общество
МИД ответил на претензии Баку после задержаний азербайджанцев на Урале
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 июня
EUR ЦБ: 92,28 (+0,62) Инвестиции, 27 июн, 19:22 Курс доллара на 28 июня
USD ЦБ: 78,47 (+0,26) Инвестиции, 27 июн, 19:22
Минобороны сообщило о перехвате двух дронов за час над Азовским морем Политика, 00:11
Что изменится для россиян в июле и какие законы вступят в силу Политика, 00:00
Выдача ипотеки упала, но и ставка тоже: итоги года без льготной ипотеки Недвижимость, 00:00
Песков объяснил, когда определят дату нового раунда переговоров с Киевом Политика, 29 июн, 23:53
В Пакистане при наводнении погибли минимум 45 человек Общество, 29 июн, 23:25
Баку назвал провокацией и фейком заявление диаспоры в России с критикой Политика, 29 июн, 23:21
7 шагов против выпадения волос РБК и Пантовигар, 29 июн, 23:05
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
В Тбилиси доставили тело воевавшего на стороне Украины грузина Политика, 29 июн, 22:57
WSJ описала, как Грэм словами о клюшках убеждал Трампа ударить по Ирану Политика, 29 июн, 22:37
Макрон попросил Иран соблюдать ДНЯО и сотрудничать с МАГАТЭ Политика, 29 июн, 22:27
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбрать РБК и ПИК, 29 июн, 22:12
В Перми начали расследовать массовое отравление во время выпускного Общество, 29 июн, 21:54
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 29 июн, 21:37
Китай показал «загадочный тип» ракеты для выведения из строя электросетей Политика, 29 июн, 21:37