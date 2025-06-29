Министр Добриндт: Германия защитит себя киберкуполом в сотрудничестве с Израилем

Германия решила защитить себя «киберкуполом» в сотрудничестве с Израилем

План «Киберкупол» (у Израиля есть система ПВО «Железный купол») включает не только усиление киберобороны, но также расширение для Германии возможностей перехвата дронов и в целом развитие сотрудничества силовиков двух стран

Фото: Johann Flaum / Bundeswehr

Германия намерена совместно с Израилем создать себе «Киберкупол», о соответствующем пятиэтапном плане сообщил немецкий министр внутренних дел Александр Добриндт, посетивший Израиль первым из зарубежных министров после 12-дневной войны с Ираном. Детали плана приводит Bild.

Усиление киберобороны: ФРГ и Израиль будут расширять сотрудничество в этой сфере. Развитие систем противодействия дронам: Берлин будет улучшать свои возможности для перехвата беспилотников. Укрепление гражданской защиты и системы оповещения: речь идет в том числе о бункерах и предупреждении через мобильные. Углубление взаимодействия спецслужб и правоохранительных органов. Создание центра совместных киберисследований.

«Одной только военной обороны недостаточно в этот переломный момент для безопасности. Чтобы повысить обороноспособность, необходимо также масштабное усиление гражданской защиты», — подчеркнул он.

Добриндт в Израиле посетил город Бат-Ям близ Тель-Авива — он пострадал от удара иранских баллистических ракет, одна попала в жилой дом. Девять человек погибли, более 100 получили ранения.

Министр выразил поддержку Израилю в противостоянии с Ираном, отметив, что если бы у последнего была ядерная бомба, то он бы применил ее против еврейского государства.

На Западе не раз заявляли о кибератаках со стороны России. Германия год назад сообщила, что считает причастной к атаке на центральный офис Социал-демократической партии Германии (СДПГ, ее членом, в частности, является экс-канцлер Олаф Шольц) «подконтрольную ГРУ» хакерскую группировку APT28 (также известна как Fancy Bear). Немецкий МИД выразил протест России в связи с этим.

Москва называла подобные обвинения неприемлемыми и голословными.