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Военная операция на Украине ,  
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В Совбезе рассказали о западных киберцентрах для атак на Россию

Шевцов: спецслужбы Украины и Запад создали киберцентры для атак на Россию
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Andreas Arnold / dpa / picture-alliance / ТАСС
Фото: Andreas Arnold / dpa / picture-alliance / ТАСС

Более 1 тыс. киберцентров для атак на Россию создали на Украине при участии западных стран, заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Алексей Шевцов.

По его словам, рост киберпреступности в России связан во многом с активизацией именно спецслужб Украины. При этом центры также активно действуют и против других государств, в том числе стран — участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), уточнил Шевцов.

«Под кураторством Службы безопасности Украины и при участии западных специалистов на украинской территории создано более 1 тыс. call-центров, занимающихся вымогательством денег», — передает его слова ТАСС.

Шевцов добавил, что в настоящее время подобные киберцентры действуют в Германии, Англии, Финляндии, Эстонии и Латвии.

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В феврале 2025 года замдиректора созданного под эгидой ФСБ Национального координационного центра по компьютерным инцидентам Алексей Иванов заявил, что большая часть кибератак и мошеннических инцидентов, совершенных в 2024 году против ряда секторов экономики, приходится на деятельность проукраинских группировок.

Как рассказал в 2021 году заместитель главы МИД России Олег Сыромолотов, в 2020 году наибольшее количество кибератак на Россию осуществлялось с адресов, зарегистрированных в США, Германии и Нидерландах.

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