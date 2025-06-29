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Политика ,  
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Шесть полицейских пострадали при столкновениях с протестующими в Белграде

Шесть полицейских пострадали во время протестов в Белграде, сообщил начальник полиции Васильевич. Он опроверг применение слезоточивого газа силовиками
Фото: Александр Дзюба/ТАСС
Фото: Александр Дзюба/ТАСС

Шесть полицейских были ранены во время протестов в Белграде, сообщил начальник полиции Драган Васильевич. Его слова передает B92.

«В какой-то момент участники митинга снесли забор, сняли жилеты и направились в сторону полицейского кордона. <...> Они напали на полицейских», — сказал Васильевич.

Он осудил нападение на правоохранителей и обратился к сербам с призывом уважать законы и полицию. Васильевич также опроверг сообщения о применении полицейскими каких-либо отравляющих веществ. Ранее Blic Online сообщил о применении слезоточивого газа.

«Полиция перемещала граждан с применением силы, без применения других средств», — подчеркнул он.

Вучич вышел к протестующим в Белграде и призвал их к миру
Политика
Фото:Darko Vojinovic/ AP/TASS

По информации Blic Online, 11 человек были арестованы и заключены под стражу на срок до 48 часов, в том числе за нападение на полицейских.

В столице Сербии ранее начался студенческий митинг, связанный с протестами после обрушения навеса на вокзале в Нови-Саде 1 ноября 2024 года. Тогда погибли 16 человек. Митингующие собрались на площади Славия в центре Белграда.

Президент Сербии Александр Вучич вышел к протестующим в Белграде и призвал их к миру. Он обратился к участникам акции протеста и заявил, что «государство сильное и власти будут выполнять свои обязанности».

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Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Белград полиция пострадавшие МВД
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