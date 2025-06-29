В аэропортах пяти российских городов ограничили полеты
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в аэропортах Волгограда, Пензы, Саранска, Саратова, Элисты. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы. Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это приоритет», — написал он.
Материал дополняется
Код в безопасности. Почему компаниям стал нужен кибериммунитет
Аналитика, сервис, персональные туры. AI для маркетинга и продаж в недвижимости
От подбора персонала до кадрового прогнозирования. Как HR-отделы могут использовать AI в 2025 году
Тренды велнес-туризма в 2025 году. Как развивается индустрия оздоровительных путешествий
Две работы не предел. Как параллельная занятость меняет рынок труда
Барометр отрасли. Строительство и недвижимость: тренды 2025 года