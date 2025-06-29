В аэропортах пяти российских городов ограничили полеты

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в аэропортах Волгограда, Пензы, Саранска, Саратова, Элисты. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы. Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это приоритет», — написал он.

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