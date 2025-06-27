Над российскими регионами за ночь уничтожили 39 беспилотников
За ночь дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили над Россией 39 украинских беспилотников самолетного типа, сообщила пресс-служба Минобороны.
Над Ростовской областью сбили 19 дронов, над Волгоградской — 13, над Крымом — четыре. По одному беспилотнику было уничтожено над Белгородской, Брянской и Самарской областями.
После начала военной операции на Украине российские регионы периодически подвергаются атакам беспилотников ВСУ.
В ночь на 27 июня, по данным властей Ростовской области, беспилотники были сбиты в Миллеровском, Каменском, Красносулинском, Тарасовском районах и в Шахтах.
Также на фоне атак дронов утром 27 июня были введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Самары и Саратова.
Ранее аналогичные меры были приняты в аэропорту Волгограда.
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