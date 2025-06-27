Три российских аэропорта ввели ограничения на полеты
Аэропорты Самары и Саратова ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Около двух часов назад аналогичные меры приняли в аэропорту Волгограда «для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов».
Ночью в ряде российских регионов, в том числе в Воронежской области, Ставропольском крае и Северной Осетии, объявляли опасность атаки БПЛА. Позднее МЧС сообщило, что угроза действует в Самарской области.
В Ростовской области, по словам врио губернатора Юрия Слюсаря, ПВО сбила дроны в Миллеровском, Каменском, Красносулинском, Тарасовском районах и в Шахтах. По предварительным данным, никто не пострадал.
Предыдущим вечером, по данным Минобороны, было уничтожено 16 беспилотников — над Курской и Брянской областями, Крымом и акваторией Черного моря.
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