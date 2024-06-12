 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Военная операция на Украине ,  
0 

Военные ударили «Искандером-М» по украинскому дивизиону С-300. Видео

Российские военные ударили «Искандером-М» по украинскому дивизиону С-300
Сюжет
Военная операция на Украине

Военные ударили «Искандером-М» по украинскому дивизиону С-300. Видео
Video

Российские военные нанесли удар по украинскому дивизиону зенитно-ракетного комплекса С-300ПТ. Об этом сообщило Минобороны России, опубликовав видео удара.

Удар был нанесен оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер-М». Две пусковые установки, две радиолокационные станции и кабина боевого управления были поражены в районе населенного пункта Полывяное Полтавской области.

Минобороны заявило об ударе «Искандером» в ответ на атаки на НПЗ
Политика

Минобороны неоднократно отчитывалось об ударах по украинским военным объектам с помощью комплекса «Искандер». Так, в конце мая ведомство сообщило об атаке по командному пункту и скоплению военной техники подразделения ВСУ.

В середине мая Минобороны опубликовало кадры уничтожения расчетом «Искандера» командного пункта 302-й зенитно-ракетной бригады ВСУ, склада с боекомплектом и группы примерно 50 украинских военнослужащих. Удар был нанесен в Харьковской области.

Кредит наличными в

СТАВКИ СНИЖЕНЫ
НА -4%

Оформить

А ещё… Вернем кешбэк до 25 000 рублей!

Оформить

Оформите заявку на vtb.ru или в офисе банка

Оформить

ВТБ. Всё получится!

Оформить

Реклама. Рекламодатель Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000. 0+
Общее снижение ставок с 05.03.24 и с 28.04.24 г. ПСК 13,900–44,300%, ставка 3,9–32,8% годовых с услугой «Ваша низкая ставка». 

Теги
Минобороны «Искандер-М» С-300

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Материалы по теме
Минобороны сообщило об ударе «Искандером» по ВСУ в Харьковской области
Политика
Военные «Искандером» уничтожили украинскую пусковую установку С-300 в ДНР
Политика
Минобороны показало видео удара «Искандером» по объектам ВСУ
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 12 июня
EUR ЦБ: 95,74 (+0,1) Инвестиции, 11 июн, 16:47 Курс доллара на 12 июня
USD ЦБ: 89,02 (+0,03) Инвестиции, 11 июн, 16:47
Венгрия отказалась участвовать в миссии НАТО по Украине Политика, 15:16
Военные ударили «Искандером-М» по украинскому дивизиону С-300. Видео Политика, 15:06
В МИД заявили о контроле ситуации с задержанной в Дании россиянкой Политика, 14:57
Надаль и Алькарас сыграют в паре на Олимпиаде в Париже Спорт, 14:52
Сборную Азербайджана возглавил тренер, посадивший Роналду в запас на ЧМ Спорт, 14:34
Российские миротворцы покинули Нагорный Карабах Политика, 14:31
Глава МИД Кубы выступил за дипломатическое решение конфликта на Украине Политика, 14:22
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Минобороны сообщило о групповом ударе по стоянкам самолетов ВСУ Политика, 14:08
Хореограф фигуристов пожаловался на проблемы из-за артистов-иноагентов Спорт, 13:49
Путин заявил о способности россиян побеждать сложности и трагедии Общество, 13:47
FT узнала о планах США ужесточить указ о вторичных санкциях из-за России Политика, 13:45
Кому нельзя отказываться от мяса и когда полезен растительный белок Pro, 13:39
В МИД России вызывали посла Австрии для выяснения претензий Вены Политика, 13:00
В рамках дела против директора ЧЭМК арестовали женщину Общество, 12:52