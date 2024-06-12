Военные ударили «Искандером-М» по украинскому дивизиону С-300. Видео

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Российские военные нанесли удар по украинскому дивизиону зенитно-ракетного комплекса С-300ПТ. Об этом сообщило Минобороны России, опубликовав видео удара.

Удар был нанесен оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер-М». Две пусковые установки, две радиолокационные станции и кабина боевого управления были поражены в районе населенного пункта Полывяное Полтавской области.

Минобороны неоднократно отчитывалось об ударах по украинским военным объектам с помощью комплекса «Искандер». Так, в конце мая ведомство сообщило об атаке по командному пункту и скоплению военной техники подразделения ВСУ.

В середине мая Минобороны опубликовало кадры уничтожения расчетом «Искандера» командного пункта 302-й зенитно-ракетной бригады ВСУ, склада с боекомплектом и группы примерно 50 украинских военнослужащих. Удар был нанесен в Харьковской области.