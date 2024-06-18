Армия Израиля утвердила планы наступления на Ливан

Тель-Авив предупреждает о готовности воевать на севере, ливанская «Хезболла» заверила в готовности к тотальной войне. Израильская армия повышает боеготовность

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Армия Израиля (ЦАХАЛ) утвердила оперативные планы наступления на территории Ливана, приняты решения о продолжении повышения боеготовности войск, сообщила пресс-служба ведомства.

Это произошло на заседании с участием начальника Северного командования Ори Гордина и начальника Оперативного управления Одеда Басюка.

Ливанская группировка «Хезболла» с начала войны между Израилем и ХАМАС наносит удары по северным районам еврейского государства, между ЦАХАЛ и этой группировкой периодически происходят перестрелки. Израильские политики не раз предупреждали, что могут начать активные боевые действия, если «Хезболла» не прекратит обстрелы.

«Тот, кто думает, что будет наносить по нам удар, а мы будем сидеть сложа руки, совершает большую ошибку. Мы готовы к очень мощным действиям на севере», — пригрозил в начале июня премьер Биньямин Нетаньяху.

В «Хезболле» подчеркивали, что не прекратят, пока идет война в секторе Газа. «Если Израиль хочет вести тотальную войну, мы готовы к ней», — заверил замгенсека группировки Наим Кассем. «Хезболла» опубликовала кадры съемок с беспилотников нескольких объектов в Израиле, в том числе военной базы в Хайфе и несколько военных кораблей Израиля.

Американский президент Джо Байден публично выразил опасения в намеренном затягивании Нетаньяху боевых действий ради собственной политической выгоды. Ключевым разногласием между ними, уточнил Байден, стал вопрос о создании полноценного палестинского государства после окончания боевых действий.