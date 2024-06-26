Над Курской областью сбили украинскую ракету

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Над Дмитриевским районом Курской области сбита украинская ракета, сообщил в своем телеграм-канале врио губернатора региона Алексей Смирнов.

Ракету сбили российские силы ПВО, уточнил он. «Напоминаю, приближаться к обломкам ракет и трогать их нельзя, они могут нанести вред. Сообщить о находке нужно по телефону 112», — написал глава Курской области.

За 15 минут до этого Смирнов предупреждал местных жителей об опасности ракетной атаки.

Накануне Смирнов сообщал, что курский город Суджа попал под обстрел со стороны Украины, пострадали два человека.

После начала Россией военной операции на Украине приграничные регионы регулярно попадают под обстрелы и подвергаются атакам дронов. В Курской области также периодически объявляют ракетную и авиационную опасность.