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Военная операция на Украине ,  
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Над Курской областью сбили украинскую ракету

Российские силы ПВО сбили украинскую ракету над Курской областью
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Над Дмитриевским районом Курской области сбита украинская ракета, сообщил в своем телеграм-канале врио губернатора региона Алексей Смирнов.

Ракету сбили российские силы ПВО, уточнил он. «Напоминаю, приближаться к обломкам ракет и трогать их нельзя, они могут нанести вред. Сообщить о находке нужно по телефону 112», — написал глава Курской области.

За 15 минут до этого Смирнов предупреждал местных жителей об опасности ракетной атаки.

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Фото:Александр Полегенько / ТАСС

Накануне Смирнов сообщал, что курский город Суджа попал под обстрел со стороны Украины, пострадали два человека.

После начала Россией военной операции на Украине приграничные регионы регулярно попадают под обстрелы и подвергаются атакам дронов. В Курской области также периодически объявляют ракетную и авиационную опасность.

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Теги
Курская область Алексей Смирнов ракета ПВО ВСУ
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