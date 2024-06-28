В Курской области за день сбили девять дронов
Средства противовоздушной обороны сбили за день девять украинских дронов в Курской области на границе с Украиной, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.
По его словам, беспилотники ликвидированы или обезврежены стрелковым оружием и средствами радиоэлектронной борьбы.
Кроме того, обстрелам подверглись три района, ни в одном из случаев никто не пострадал, добавил глава области.
В частности, в течение дня неоднократно обстреливалось село Заолешенка Суджанского района, где поврежден один частный дом. Также под обстрелом были поселки Теткино, Краснооктябрьский и Новый Путь, села Веселое и Сергеевка, деревня Елизаветовка Глушковского района, село Троицкое и деревня Викторовка Кореневского района.
Кроме того, коптеры и дроны-камикадзе атаковали территорию вблизи Теткино, Нового Пути и Веселого, сел Локоть и Козино, деревни Старая Николаевка Рыльского района, села Свердликово Суджанского района и сел Гордеевка и Обуховка Кореневского района.
В Гордеевке взрывное устройство повредило газоснабжение, ремонт начнется, когда позволит обстановка, добавил Смирнов.
После начала Россией военной операции на Украине приграничные регионы регулярно попадают под обстрелы и подвергаются атакам дронов. В Курской области также периодически объявляют ракетную и авиационную опасность.
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