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Военная операция на Украине ,  
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В Курской области за день сбили девять дронов

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Александр Полегенько / ТАСС
Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Средства противовоздушной обороны сбили за день девять украинских дронов в Курской области на границе с Украиной, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

По его словам, беспилотники ликвидированы или обезврежены стрелковым оружием и средствами радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, обстрелам подверглись три района, ни в одном из случаев никто не пострадал, добавил глава области.

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Фото:Global Look Press

В частности, в течение дня неоднократно обстреливалось село Заолешенка Суджанского района, где поврежден один частный дом. Также под обстрелом были поселки Теткино, Краснооктябрьский и Новый Путь, села Веселое и Сергеевка, деревня Елизаветовка Глушковского района, село Троицкое и деревня Викторовка Кореневского района.

Кроме того, коптеры и дроны-камикадзе атаковали территорию вблизи Теткино, Нового Пути и Веселого, сел Локоть и Козино, деревни Старая Николаевка Рыльского района, села Свердликово Суджанского района и сел Гордеевка и Обуховка Кореневского района.

В Гордеевке взрывное устройство повредило газоснабжение, ремонт начнется, когда позволит обстановка, добавил Смирнов.

После начала Россией военной операции на Украине приграничные регионы регулярно попадают под обстрелы и подвергаются атакам дронов. В Курской области также периодически объявляют ракетную и авиационную опасность.

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