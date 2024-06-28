Погибшую в Севастополе дочь замглавы Магадана похоронили в Крымске

Фото: Алексей Павлишак / Reuters

Восьмилетнюю дочь заместителя мэра Магадана, погибшую при атаке Вооруженных сил Украины на Севастополь, похоронили в Краснодарском крае, сообщил глава Крымского района региона Сергей Лесь.

На отпевании в храме Михаила Архангела присутствовали родители, родственники и близкие ребенка.

Девочку, которой должно было исполниться девять лет в августе, похоронили в Крымске — родном городе ее отца Олега Аверьянова.

Церемония прошла с воинскими почестями — почетный караул дал троекратный залп в воздух.

На «Аллее славы» в Севастополе ранее похоронили двухлетнюю девочку — другую жертву удара по городу, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Детский омбудсмен Мария Львова-Белова сообщала 23 июня, что в результате удара по Севастополю погибли два ребенка, пострадали 27 детей, из них пятеро находились в тяжелом состоянии. В настоящее время кризис в их состоянии миновал, в реанимации остаются два ребенка.

Севастополь попал под удар 23 июня около полудня. Минобороны тогда сообщило, что ВСУ атаковали город пятью ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями, четыре из которых сбили, а одна взорвалась в воздухе.