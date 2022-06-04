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Губернатор Брянской области сообщил об обстреле ВСУ поселка Случевск

Александр Богомаз
Александр Богомаз (Фото: Владимир Горовых / ТАСС)

В результате обстрела со стороны Украины поселка Случевск в Брянской области пострадал один человек, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram.

«Сегодня ВСУ обстреляли поселок Случевск Погарского района», — написал Богомаз.

По его словам, снаряды попали в два дома, они загорелись.

«Среди жителей есть один пострадавший — мужчина получил легкое осколочное ранение», — добавил глава региона.

Раненого доставили в Погарскую ЦРБ, ему оказана медицинская помощь. На месте происшествия работают оперативные службы.

Материал дополняется.

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