Губернатор Брянской области сообщил об обстреле ВСУ поселка Случевск
Александр Богомаз
В результате обстрела со стороны Украины поселка Случевск в Брянской области пострадал один человек, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram.
«Сегодня ВСУ обстреляли поселок Случевск Погарского района», — написал Богомаз.
По его словам, снаряды попали в два дома, они загорелись.
«Среди жителей есть один пострадавший — мужчина получил легкое осколочное ранение», — добавил глава региона.
Раненого доставили в Погарскую ЦРБ, ему оказана медицинская помощь. На месте происшествия работают оперативные службы.
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