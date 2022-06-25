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Военная операция на Украине ,  
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Глава Крыма продлил высокий уровень террористической опасности

Глава Крыма Аксенов продлил высокий уровень террористической опасности до 10 июля
Керчь, Крым
Керчь, Крым (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

Высокий уровень террористической опасности в некоторых районах Крыма продлен до 20:00 10 июля. Об этом написал глава республики Сергей Аксенов в Telegram.

Желтый уровень введен на территории городских округов Армянск, Джанкой, Керчь, Красноперекопск, а также на территории Джанкойского и Красноперекопского районов. Кроме того, он действует на объектах республиканских министерств транспорта, ЖКХ, здравоохранения, топлива и энергетики, промышленной политики, комитета по водному хозяйству и мелиорации.

«Ситуация в Республике Крым находится под контролем исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления, безопасность жителей и гостей региона в полном объеме обеспечивается силовыми структурами и правоохранительными органами», — отметил Аксенов.

Белгородская область продлила действие режима террористической опасности
Политика

Регионы, которые граничат с Украиной, начали вводить режим высокой террористической опасности после начала военной операции России и сообщений об обстрелах.

Глава Крыма впервые ввел такой режим 11 апреля вместе с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым. Он заявил, что уровень угрозы повышается «в связи с возможными провокациями пособников киевского режима». До сих пор он продлевал действие желтого уровня террористической опасности четыре раза.

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