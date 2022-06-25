Греция не будет приостанавливать прием документов на визы у россиян

Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 июня
EUR ЦБ: 55,96 (-0,02) Инвестиции, 24 июн, 16:01
Курс доллара на 25 июня
USD ЦБ: 53,32 (-0,03) Инвестиции, 24 июн, 16:01
Загитова заявила об отсутствии страха во время мастер-класса по боксу Спорт, 16:02
Загитова рассказала, как бокс помогает ей в фигурном катании Спорт, 15:50
Боксер Саитов назвал Загитову талантливой ученицей Спорт, 15:46
«Роскосмос» назвал дату запуска Crew Dragon с космонавткой из России Технологии и медиа, 15:37
Продажа статуса: как монетизировать желание водителей выделиться Партнерский проект, 15:37
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 15:25
Зеленский уволил послов Украины в пяти странах Политика, 15:22
Силы ЛНР и российские военные вошли в Лисичанск Политика, 15:12
Загитова провела спарринг по боксу с чемпионом ОИ Саитовым. Видео Спорт, 15:07
Песков ответил на информацию о присвоении «Героя России» Пригожину Политика, 15:05
Что такое «Новая хронология» и почему это антинаучно Социальная экономика, 15:00
Платный въезд в Москву: опыт мировых столиц Партнерский проект, 14:59
Греция не будет приостанавливать прием документов на визы у россиян Политика, 14:57
Российский голкипер клуба НХЛ «Аризона» рассказал о предложении от ЦСКА Спорт, 14:54

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Политика ,  
0 

Греция не будет приостанавливать прием документов на визы у россиян

Визовые центры не будут прерывать прием документов у россиян с 27 июня. Генконсульство Греции отозвало свое распоряжение о приостановке работы «из-за технических проблем»
Фото: Byron Smith / Getty Images
Фото: Byron Smith / Getty Images

Визовые центры Греции в России по указанию консульства продолжат работу в обычном режиме, техническая приостановка приема документов на визы отменяется. Об этом сообщает «Вестник АТОР» со ссылкой на рассылку от оператора Global Visa Center World (GVCW).

Представитель одной из греческих туристических компаний подтвердил «РИА Новости», что в субботу, 25 июня, туроператоры получили письмо, в котором говорится, что «генеральное консульство Греции отозвало свое распоряжение о приостановке работы из-за технических проблем».

В соответствии с этим распоряжением приостановить прием документов у россиян должны были с 27 июня и на неопределенный срок. Как сообщали в визовом центре, это связано с «техническими причинами» и временным закрытием консульств в Москве, Санкт-Петербурге и Новороссийске. Представители туркомпаний сообщали, что в консульстве планировали провести «апдейт системы».

АТОР сообщила о приостановке приема документов на визы в Грецию у россиян
Политика
Фото:Petros Giannakouris / AP

По данным Банка Греции, за первые четыре месяца 2022 года страну посетили 2,1 млн иностранцев, число путешественников из России составило 11,6 тыс.

В предыдущий раз визовые центры Греции в России приостанавливали работу на фоне ограничений из-за коронавируса, однако весной 2021 года они возобновили работу.

Перед стартом летнего сезона Греция смягчила ряд ограничительных мер, введенных из-за COVID-19. В частности, министр здравоохранения Танос Плеврис объявил, что с 1 июня и до сентября в стране отменили обязательное ношение масок в закрытых помещениях, в том числе в супермаркетах, ресторанах, магазинах, торговых центрах и парикмахерских. Также летом при въезде в страну не нужно будет предъявлять справки о прививках или перенесенном заболевании; кроме того, власти сняли ограничения на заполняемость ресторанов, кафе, баров, театров и стадионов. Осенью власти пообещали пересмотреть меры.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Shutterstock Microsoft или Netflix: кто станет лидером на рынке гейминга. Дайджест
Статьи
Pro
Цены на жилье падают по всему миру. Повторится ли кризис 2008 года
Статьи
Pro
От журнала к авиакомпании: читаем «Теряя невинность» Ричарда Брэнсона
Саммари
Pro
Фото: Marivi Pazos / Unsplash Как ухаживать за кожей после 35 лет: 5 важных правил
Инструкции
Pro
Как сократить потери бизнеса. Разбираем четыре вида разрывов
Инструкции
Pro
46 тыс. человек потеряли свои деньги. Как обвалился рынок криптовалют
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Какие действия родителей приводят к пищевым расстройствам у детей
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock ОКР: что это за расстройство и как его лечат
Статьи
Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Греция генконсульство визовый центр АТОР

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Материалы по теме
МИД назвал Грецию небезопасной страной для россиян
Политика
Греция и Кипр спустя 21 год возобновили морское пассажирское сообщение
Экономика
Премьер Греции заявил, что российский газ нельзя заменить «в одночасье»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter