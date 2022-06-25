Греция не будет приостанавливать прием документов на визы у россиян

Визовые центры не будут прерывать прием документов у россиян с 27 июня. Генконсульство Греции отозвало свое распоряжение о приостановке работы «из-за технических проблем»

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Визовые центры Греции в России по указанию консульства продолжат работу в обычном режиме, техническая приостановка приема документов на визы отменяется. Об этом сообщает «Вестник АТОР» со ссылкой на рассылку от оператора Global Visa Center World (GVCW).

Представитель одной из греческих туристических компаний подтвердил «РИА Новости», что в субботу, 25 июня, туроператоры получили письмо, в котором говорится, что «генеральное консульство Греции отозвало свое распоряжение о приостановке работы из-за технических проблем».

В соответствии с этим распоряжением приостановить прием документов у россиян должны были с 27 июня и на неопределенный срок. Как сообщали в визовом центре, это связано с «техническими причинами» и временным закрытием консульств в Москве, Санкт-Петербурге и Новороссийске. Представители туркомпаний сообщали, что в консульстве планировали провести «апдейт системы».

По данным Банка Греции, за первые четыре месяца 2022 года страну посетили 2,1 млн иностранцев, число путешественников из России составило 11,6 тыс.

В предыдущий раз визовые центры Греции в России приостанавливали работу на фоне ограничений из-за коронавируса, однако весной 2021 года они возобновили работу.

Перед стартом летнего сезона Греция смягчила ряд ограничительных мер, введенных из-за COVID-19. В частности, министр здравоохранения Танос Плеврис объявил, что с 1 июня и до сентября в стране отменили обязательное ношение масок в закрытых помещениях, в том числе в супермаркетах, ресторанах, магазинах, торговых центрах и парикмахерских. Также летом при въезде в страну не нужно будет предъявлять справки о прививках или перенесенном заболевании; кроме того, власти сняли ограничения на заполняемость ресторанов, кафе, баров, театров и стадионов. Осенью власти пообещали пересмотреть меры.