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Политика ,  
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Задержаны подозреваемые в подделке подписей за кандидата в Мосгордуму
Полицейские обнаружили подделывавших подписи за кандидата в Мосгордуму в квартире на Шелепихинской набережной. Их доставили в отдел полиции, а документы изъяли
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

О задержании сообщается на сайте московского главка МВД. О том, что «в квартире находятся посторонние люди», полицию уведомил «законный представитель собственника квартиры» в одном из домов на Шелепихинской набережной. Прибывшие на место полицейские установили, что они осуществляли подделку подписей для регистрации кандидата в депутаты Мосгордумы (его имя в полиции не называют). Задержанных доставили в отдел полиции, правоохранители изъяли документацию.

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МВД проверит «офис» по фальсификации подписей за кандидатов в Мосгордуму

В пресс-службе Центризбиркома РБК сообщили, что ЦИК пока не комментирует ситуацию с задержаниями. «Пока никакой официальной информации в ЦИК по этому поводу не поступало», — заявил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев. Он добавил, что «если подделка подписей была, то полиция расследует».

В пятницу соратник основателя ФБК Алексея Навального Леонид Волков сообщил об обнаружении офиса, в котором «рисуют» подписи за кандидатов в депутаты Мосгордумы, по его данным, подписи собирали за кандидата от партии «Коммунисты России» Никиту Остранкова, актера Андрея Соколова, директора «Аптекарского огорода» Алексея Ретеюма и за экс-главу «Яблока» Сергея Митрохина. Все кандидаты заявили, что не имеют отношения к этим фальсификациям. По версии связанного с бизнесменом Евгением Пригожиным издания ФАН, полиция нашла «тайный штаб», в котором «активно велась деятельность по изготовлению подписей в пользу юриста ФБК Любови Соболь. На сайте ФАН сообщение об обнаружении подозреваемых в фальсификации появилось в 9:56 мск, а на сайте столичного главка полиции — в 12:37. «Это инсценировка, чтоб подставить Соболь и дискредитировать то, что узнали (про отрисовку подписей)», — сказал РБК сотрудник Федерального штаба Навального Дмитрий Низовцев.

Политика
Самовыдвиженцы, отказ от бренда «Единой России» и разрешенная критика

Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября 2019 года, в единый день голосования. Самовыдвиженцам и кандидатам от непарламентских партий для регистрации необходимо собрать подписи 3% избирателей в своем округе для прохождения муниципального фильтра. Представителям парламентских партий подписи собирать не нужно.

Авторы: Юлия Выродова, Екатерина Костина, Евгения Кузнецова, Владимир Дергачев
Теги: Мосгордума, Выборы, подписи
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