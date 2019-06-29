Задержаны подозреваемые в подделке подписей за кандидата в Мосгордуму

Полицейские обнаружили подделывавших подписи за кандидата в Мосгордуму в квартире на Шелепихинской набережной. Их доставили в отдел полиции, а документы изъяли

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

О задержании сообщается на сайте московского главка МВД. О том, что «в квартире находятся посторонние люди», полицию уведомил «законный представитель собственника квартиры» в одном из домов на Шелепихинской набережной. Прибывшие на место полицейские установили, что они осуществляли подделку подписей для регистрации кандидата в депутаты Мосгордумы (его имя в полиции не называют). Задержанных доставили в отдел полиции, правоохранители изъяли документацию.

В пресс-службе Центризбиркома РБК сообщили, что ЦИК пока не комментирует ситуацию с задержаниями. «Пока никакой официальной информации в ЦИК по этому поводу не поступало», — заявил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев. Он добавил, что «если подделка подписей была, то полиция расследует».

В пятницу соратник основателя ФБК Алексея Навального Леонид Волков сообщил об обнаружении офиса, в котором «рисуют» подписи за кандидатов в депутаты Мосгордумы, по его данным, подписи собирали за кандидата от партии «Коммунисты России» Никиту Остранкова, актера Андрея Соколова, директора «Аптекарского огорода» Алексея Ретеюма и за экс-главу «Яблока» Сергея Митрохина. Все кандидаты заявили, что не имеют отношения к этим фальсификациям. По версии связанного с бизнесменом Евгением Пригожиным издания ФАН, полиция нашла «тайный штаб», в котором «активно велась деятельность по изготовлению подписей в пользу юриста ФБК Любови Соболь. На сайте ФАН сообщение об обнаружении подозреваемых в фальсификации появилось в 9:56 мск, а на сайте столичного главка полиции — в 12:37. «Это инсценировка, чтоб подставить Соболь и дискредитировать то, что узнали (про отрисовку подписей)», — сказал РБК сотрудник Федерального штаба Навального Дмитрий Низовцев.