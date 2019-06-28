МВД проверит «офис» по фальсификации подписей за кандидатов в Мосгордуму

Сотрудники штаба Алексея Навального заявили об обнаружении в Москве офиса с «отрисованными» подписями в поддержку кандидатов в Мосгордуму, в том числе артиста Андрея Соколова и Сергея Митрохина. Кандидаты называют это провокацией

Фото: Максим Григорьев / ТАСС

Офис «рисовальщиков»

Сотрудники штаба Алексея Навального заявили, что нашли офис, в котором «рисуют» подписи за кандидатов в депутаты Мосгордумы. Об этом сообщил в пятницу, 28 июня, соратник Навального Леонид Волков. Столичное управление полиции уже проводит проверку по факту возможной фальсификации подписей.

По словам Волкова, на столе у присутствовавших в офисе были подписные листы и базы с персональными данными избирателей. Кроме того, обнаружены черновые подписные листы, на которых, утверждает он, «тренировались делать подписи».

Волков заявил РБК, что активистам удалось попасть в офис после того, как они обнаружили «странное объявление подработки для студентов». По данным активистов, подписи собирали за кандидата от партии «Коммунисты России» Никиту Остранкова, актера Андрея Соколова, директора «Аптекарского огорода» Алексея Ретеюма и бывшего главы «Яблока» Сергея Митрохина.

Активист штаба Навального Михаил Савков рассказал РБК, что пришел в офис и прослушал «инструктаж от организатора по заполнению бланков». В первой комнате заполняли все данные избирателей из предоставленной базы кроме подписей. После чего, по его словам, бланки относили во вторую комнату. Савков утверждает, что когда он увидел, что бланки собираются забрать во вторую комнату, он вызвал полицию и своих коллег, а «сам подделкой подписных листов не занимался».