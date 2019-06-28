МВД проверит «офис» по фальсификации подписей за кандидатов в Мосгордуму

Офис находится в Центре международной торговли на Краснопресненской набережной. Приехавший на место корреспондент РБК обнаружил, что к вечеру офис оцепили сотрудники УВД по ЦАО, которые провели опрос координатора штаба Навального Олега Степанова. Один из полицейских заявил РБК, что идут «оперативно-следственные мероприятия», а на место подъедет следственно-оперативная группа.
По телефонам, указанным на сайте ЦМТ, в пятницу вечером не ответили на звонки РБК.
Что говорили работники офиса
Один из сотрудников представился РБК как Александр Фадеев и сказал, что «поставил одну подпись». «За кого — не посмотрел. Бумаги мне дали уполномоченные люди», — объяснил он.
Еще одна девушка, находившаяся в офисе, заявила РБК, что пришла поставить подпись за кандидата Владимира Кузнецова (пранкера Вована), который идет по пятому округу (Щукино, Хорошево-Мневники, Филевский парк).
Кандидаты отрицают причастность
Все кандидаты, чьи фамилии встречаются в найденных подписных листах, заявили, что не имеют отношения к этим сборщикам.
Народный артист Андрей Соколов заявил РБК, что у него нет информации о фальсификациях подписей в свою пользу. «Я предполагаю, это какая-то конкуренция, борьба. Мне комментировать нечего», — заявил он.
Директор «Аптекарского огорода» Алексей Ретеюм сказал, что не в курсе такой ситуации. «Я сам собираю подписи независимо, никого за меня нелегально подписи собирать точно не просил, ни с кем не договаривался. Это не в моих правилах», — подчеркнул он.
Экс-председатель партии «Яблоко» Сергей Митрохин назвал происходящее очередной провокацией: «У меня три версии о том, кто это может быть: мэрия, администрация президента или кто-то из моих конкурентов». Первый секретарь ЦК «Коммунистов России» Ярослав Сидоров, сказал, что не в курсе ситуации.
В ГУ МВД по Москве сообщили, что проводят проверку по факту «распространенной информации в некоторых СМИ», что обнаружен офис, где осуществляется фальсификация подписей граждан для регистрации кандидатов в депутаты Московской городской думы.
«Сотрудники полиции незамедлительно выехали на место происшествия. В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа. По результатам проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего и принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством», — говорится в сообщении полиции.
Подобные вопросы относятся к компетенции правоохранительных органов, потенциально это уголовное дело со всеми вытекающими последствиями, подчеркнул заместитель председателя ЦИК Николай Булаев. «В случае если будет доказан факт фальсификаций, Мосгоризбирком как организующая комиссия должен будет отреагировать. Если заявление поступит к нам, отреагируем и мы», — добавил он.
«Пока я не видел никаких заявлений, комментировать ничего не могу», — прокомментировал член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.
Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября 2019 года. Кандидаты могут подать документы на регистрацию, включая подписные листы, не позднее 18:00 6 июля. Для того чтобы стать официально зарегистрированным кандидатом в депутаты Мосгордумы, самовыдвиженцам нужно собрать 3% подписей от числа зарегистрированных в округе избирателей.
В 43-м избирательном округе (Арбат, Пресненский район, Хамовники) планируют баллотироваться юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь, Андрей Соколов и Сергей Митрохин. Ретеюм и Остранков идут в 45-м округе (Басманный, Красносельский, Мещанский районы, Сокольники).
Статья УК 142.2 оговаривает наказание за подделку подписей избирателей в виде штрафа до 700 тыс. руб. либо принудительных работ или лишения свободы на срок до пяти лет. Уголовная ответственность за фальсификации подписей предусмотрена, но случаев реального наказания по этой статье очень мало, считает координатор «Голоса» Виталий Аверин. «Случаев подделки подписей гораздо больше, чем было прецедентов возбуждения уголовных дел. И даже по возбужденным уголовным делам чаще всего в итоге не наступает реального показания», — отметил он.
Ранее штаб Навального опубликовал видео о возможной фальсификации подписей в поддержку врио губернатора Петербурга Александра Беглова в Выборгском районе Петербурга. Активисты утверждали, что работники бюджетных учреждений заполняли подписные листы по базе персональных данных жителей. Беглов заявил, что его штаб не имеет к этому отношения, и попросил правоохранительные органы проверить информацию о нарушениях.