Джимми Картер назвал Трампа нелегитимным президентом

По словам 39-го президента США, Дональд Трамп в 2016 году проиграл выборы, но смог занять пост главы государства благодаря вмешательству русских, которые действовали от его имени

Джимми Картер (Фото: John Bazemore / AP)

Бывший президент США Джимми Картер, руководивший страной с 1977 по 1981 годы, заявил, что нынешний глава государства Дональд Трамп пришел к власти только благодаря вмешательству России в выборы. Такое заявление 94-летний Картер сделал на форуме по правам человека в Лисбурге, штат Вирджиния.

«Нет сомнений, что русские вмешались в выборы», — сказал Картер, слова которого приводит издание Business Insider. «Я думаю, что вмешательство, хотя оно и количественно не определено, полное расследование показало бы, что Трамп на самом деле не выиграл выборы в 2016 году. Он проиграл выборы и президентом благодаря вмешательству русских от его имени», — считает бывший президент США.

На прямой вопрос модератора форума, считает ли он Трампа нелегитимным президентом, Картер сказал: «На основании того, что я только что сказал, и от чего уже я не могу отказаться, да».

Белый дом оперативно не смог ответить на запрос издания о комментариях по поводу замечаний Картера.