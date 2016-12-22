Джимми Картер обвинил Трампа в пренебрежительном отношении к правде

39-й президент США Джимми Картер уверен, что в политику нынешнего времени было бы привнести принцип всегда говорить правду. Сам он, по его признанию, никогда не лгал людям, будучи на посту главы государства

Джимми Картер (Фото: Neil Hall / Reuters)

Бывший президент США Джимми Картер считает, что нынешний американский лидер Дональд Трамп пренебрегает правдой. Такое заявление 93-летний Картер сделал в интервью телеканалу CBS.

Отвечая на вопрос, важно ли, будучи президентом, всегда говорить правду, экс-глава Соединенных Штатов сказал: «Похоже, что сейчас это не так». «Я думаю, всем хорошо известно, что действующий президент очень пренебрежительно относится к правде», — добавил он.

Картер заметил, что в свой президентский срок «никогда не лгал людям». «И я думаю, что в нынешнее время было бы очень полезно вновь привнести это в политику», — сказал бывший президент США. «В последние месяцы я вижу мало чего, к чему можно было бы стремиться, но я здесь не для того, чтобы критиковать действующего президента. Я желаю ему успехов и молюсь за него», — добавил Картер.

По его мнению, Соединенные Штаты научатся на своих ошибках. «Мы не всегда выбираем лучших, это очевидно, в том числе, возможно, и когда я был избран. Но я думаю, что Америка в конечном итоге добьется своего», — заключил экс-президент.

Джимми Картер был 39-м президентом США. Он правил страной один срок — с 20 января 1977 по 20 января 1981 год. На выборах в 1980 году он баллотировался на второй срок, но проиграл Рональду Рейгану.