СМИ узнали о решении саммита ЕС продлить санкции против России

Санкции Евросоюза против России будут продлены еще на полгода. Соответствующее политическое решение было принято на саммите в Брюсселе, несмотря на призывы отдельных стран к смягчению или отказу от антироссийских мер

Председатель Европейского совета Дональд Туск, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и председатель правительства Испании Педро Санчес (Фото: Geert Vanden Wijngaert / AP)

На саммите ЕС в Брюсселе лидеры стран ЕС приняли принципиальное решение о продлении санкций против России, сообщает Reuters со ссылкой на дипломатический источник.

Санкции будут продлены еще на шесть месяцев, вплоть до конца января. ЕС продолжит поддерживать ограничения, введенные на российский финансовый и энергетический сектор.

Источник ТАСС также подтвердил эту информацию. «Была очень короткая дискуссия по России, Украине и минским соглашениям, которая привела к политическому решению о продлении санкций на еще шесть месяцев», — цитирует агентство собеседника.

О сохранении санкций против России ранее заявил после встречи с Владимиром Путиным советник президента США Джон Болтон. Он подтвердил, что Вашингтон не меняет своей позиции по ограничениям против России и считает, что ЕС должен оставить санкции в силе.

Ранее против автоматической пролонгации антироссийских санкций выступил премьер Италии Джузеппе Конти, заявивший, что санкции должны быть «средством, а не целью». Он призвал подходит к вопросу о продлении санкционных мер с осторожностью, предупредив, что будет отстаивать итальянские экономические интересы.

Еще одним итогом саммита в Брюсселе стало согласование общеевропейского плана по борьбе с миграционным кризисом. Италия, из-за несогласия с предлагаемыми другими странами мерами, изначально заблокировала принятие итогового документа встречи. Достигнуть компромисса странам удалось только после почти десятичасовых переговоров.