Премьер Италии выступил против автопролонгации санкций против России

Глава итальянского правительства Джузеппе Конте в преддверии встречи лидеров стран Евросоюза в Брюсселе выступил против автоматического продления санкций в отношении России, сообщает Reuters.

«Мы вновь подтвердим принцип того, что ничего не должно быть автоматическим в вопросе продления санкций», — заявил Конте.

По его словам, Евросоюз должен быть очень осторожен в этом вопросе. Итальянский премьер считает, что санкции должны быть «средством, а не целью».

Премьер добавил, что Италия будет уделять большое внимание экономическим интересам своих компаний.

В Брюсселе 28 и 29 июня пройдет встреча лидеров Европейского союза, на которой, в частности, будет обсуждаться вопрос продления санкции против России до конца января.

Власти Евросоюза 18 июня продлили срок действия ограничительных мер в отношении Крыма и Севастополя до 23 июня 2019 года. Срок действия введенных ЕС секторальных санкций истекает 31 июля 2018 года. Санкции в отношении ряда российских компаний и политиков истекают 15 сентября 2018 года.

Премьер-министр Дмитрий Медведев 27 июня заявил о необходимости продления на год срока действия продовольственного эмбарго, в рамках которого действует запрет на ввоз некоторых видов продуктов из стран, которые ввели санкции против России.