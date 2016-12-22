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Белый дом рассказал об ожиданиях Трампа от встречи с Путиным
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Белый дом рассказал об ожиданиях Трампа от встречи с Путиным
Политика, 05:55
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Белый дом рассказал об ожиданиях Трампа от встречи с Путиным
В Белом доме рассказали о желании Трампа снизить напряженность в российско-американских отношениях с помощью встречи с Путиным. Переговоры в Хельсинки являются вопросом национальной безопасности США, заявили в Вашингтоне
Владимир Путин и Дональд Трамп. 2017 год (Фото: Carlos Barria / Reuters)

Дональд Трамп рассчитывает, что встреча с Владимиром Путиным поможет снизить напряженность в отношениях России и США. Об этом рассказала журналистам официальный представитель Белого дома Линдси Уолтерс, расшифровка встречи опубликована на сайте американской администрации.

Представитель администрации президента США подчеркнула, что переговоры в Хельсинки будут проведены в интересах американской национальной безопасности. «Президент Трамп и президент Путин встретятся 16 июля в Хельсинки, чтобы обсудить американо-российские отношения и ряд вопросов национальной безопасности. Президент проводит эту встречу в интересах национальной безопасности Америки, чтобы определить, готова ли Россия к прогрессу в наших отношениях», — заявила она.

«Президент надеется, что эта встреча поможет снизить напряженность и приведет к конструктивному взаимодействию, которое улучшит мир и безопасность во всем мире», — добавила Уолтерс.

Она отказалась отвечать на вопрос журналиста о том, намерен ли Трамп на встрече потребовать от Путина вернуть Крым Украине. «Я не собираюсь предвосхищать то, что президент намерен сказать на переговорах с Путиным», — заявила она.

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В четверг, 14 июня, BuzzFeed со ссылкой на дипломатические источники сообщил, что во время саммита G7 Трамп заявил всем остальным мировым лидерам, что Крым является российской территорией. По данным издания, Трамп объяснил это тем, что все жители полуострова говорят по-русски.

Накануне сам Дональд Трамп заявил, что «с нетерпением» ожидает переговоров в Хельсинки. Как объяснил американский президент, если ему удастся «поладить» с Путиным, то это будет «замечательно».

Автор: Георгий Тадтаев.
Теги: Дональд Трамп
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